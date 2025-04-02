Как новая тарифная политика США повлияет на мировую экономику

Как новая тарифная политика США повлияет на мировую экономикуТрамп готовится объявить о пошлинах против всех стран
Сегодня в 23.00 по московскому времени американский президент Дональд Трамп выступит в Розовом саду Белого дома, тема – новая тарифная политика. Анонсируя это выступление, он назвал 2 апреля «днем освобождения» США. Речь, возможно, пойдет о введении пошлин против всех стран мира, но подробные детали пока не сообщаются.
Глава минфина Скотт Бессент говорил, что новые тарифы коснутся лишь «грязных 15%» мировых экономик и для каждой из них будет установлена своя ставка пошлины. Бессент имел в виду страны, которые установили высокие пошлины на американские товары или с которыми у США большой торговый дефицит. В то же время 30 марта Трамп заявил: «Я не слышал о 10 или 15 странах. Начнем со всех стран, а там посмотрим, что произойдет». Новые пошлины могут затронуть весь импорт – в 2024 г. он вырос на 6,6% до $4,1 трлн, следует из данных Бюро экономического анализа министерства торговли США. Белый дом 13 февраля подготовил указ о 25%-ных ответных пошлинах со 2 апреля против стран, которые объявили об ограничении импорта американских товаров (их список еще не опубликован).
Торговые пошлины США и ответные меры ударят по мировому ВВП и ускорят инфляцию, заявили опрошенные «Ведомостями» эксперты. Штаты – это крупный рынок для для ЕС, Китая, Канады и Мексики: ограничения в виде пошлин осложнят международную торговлю и могут подорвать стабильность американской экономики и снизить роль доллара в мировой торговле.
Главным последствием американского протекционизма будет обострение конкуренции и проблемы сбыта, что приведет к снижению прибыли, острой борьбе за рынки, ответным ограничениям и замедлению темпов развития торговли и мировой экономики в целом, считает ведущий эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Сергей Пухов. Если торговые войны стимулируют процесс глобальной фрагментации торговли, то потери мирового ВВП достигнут 1% или даже больше, краткосрочный эффект может быть в 2 раза выше, предупреждает научный сотрудник Международной лаборатории исследований внешней торговли ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Кузнецов. В случае увеличения импортных пошлин для стран ЕС, Китая, Канады и Мексики мировой ВВП может замедлиться на 0,3–0,4 процентного пункта (п. п.), говорит директор Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин.
Торговая война, спровоцированная Трампом, может нанести ущерб мировой экономике в размере $1,4 трлн и резко повысить цены в США, сообщала Financial Times со ссылкой на исследование экономистов Астонской школы бизнеса. Они считают, что 25%-ные тарифы будут иметь эффект, схожий с торговой войной 1930 г., которая усугубила Великую депрессию.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 17 марта ухудшила прогноз по росту мирового ВВП в ближайшие два года: он составит 3,1% в 2025 г. и 3% в следующем году. В декабре ОЭСР предсказывала повышение на 3,3% в оба года. Аналитики объяснили пересмотр прогнозов «торговыми барьерами в ряде экономик G20 и возросшей геополитической и политической неопределенностью, влияющей на инвестиции и расходы домохозяйств». Рейтинговое агентство Fitch ждет замедления роста глобального ВВП до 2,3% в 2025 г. и до 2,2% в 2026 г., следует из прогноза от 18 марта.
Какие ограничения уже действуют
Администрация Трампа 1 февраля 2025 г. ввела новые тарифы на товары из Канады, Китая и Мексики, объяснив это борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила, который вызвал эпидемию наркозависимости в Штатах. Для китайских товаров США установили пошлины в 10%, для канадских и мексиканских – 25%, при этом на канадские энергоносители пошлины составили 10%. Меры должны были начать действовать 4 февраля, но для Канады и Мексики их отложили, поскольку страны согласились усилить пограничный контроль по соглашению USMCA (соглашение между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой). На китайский импорт США поднимут тарифы до 20%.
Также Трамп 10 февраля подписал указ о введении 25%-ных пошлин на сталь и алюминий из девяти стран, включая союзников – Британию, Канаду, Евросоюз (ЕС), Мексику, Южную Корею и Японию. Эти меры начали действовать 12 марта. По данным Bloomberg, самая высокая средняя пошлина на импорт из всех стран мира у Индии, которая составляет 17%. В Китае она равна 7,5%, в Мексике – 6,8%, в ЕС – 5%, в Канаде – 3,8%.
С 26 марта США объявили о резком повышении автотарифов – со 2 апреля введут 25%-ную пошлину на все иностранные автомобили.
Китай сразу ответил на американские меры: в феврале ввел 10%-ные пошлины на нефть и сельхозтехнику из США, 15%-ные – на уголь и сжиженный газ, а также подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО). С 10 марта КНР дополнительно установила 10–15%-ную пошлину на американскую сельхозпродукцию.
Канада также предприняла ответные действия 4 марта: подала жалобу в ВТО и объявила о двухэтапных тарифах – сначала 25% на американские товары на сумму $20,6 млрд, затем на товары $86,28 млрд. 13 марта Канада подала новую жалобу в ВТО и начала первый этап ответных мер.
Еврокомиссия объявила 12 марта, что принимает «быстрые и соразмерные контрмеры в отношении американского импорта в ЕС» и «ответные меры ЕС могут коснутся экспорта американских товаров на сумму до 26 млрд евро, что соответствует экономическому масштабу тарифов США». ЕС сообщил о решении ввести пошлины с апреля на товары из США, в частности 50%-ную на поставку бурбона. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС ответить на новые пошлины США.
Последствия для США
Увеличенные тарифы позволят дополнительно пополнить бюджет США, но приведут к росту инфляции – таким образом, прирост доходов бюджета будет происходить за счет американских граждан, а не предприятий других стран, считает Бахтизин.
Йельская бюджетная лаборатория подсчитала, что вводимые Трампом пошлины обойдутся среднему домохозяйству США в $1600–2000 в год, что приведет к росту цен на 1,0–1,2 п. п., а ВВП сократится на 0,6%. Fitch в марте снизило прогноз по росту ВВП США на 2025 г. и 2026 г. до 1,7 и 1,5%. Аналитики Moody’s заявили, что масштабное повышение тарифов может привести к потере 5,5 млн рабочих мест, росту безработицы до 7% и падению экономики США на 1,7%, сообщает CNN.
Резкое повышение пошлин приведет к снижению ВВП на 4 п. п. и росту базовой инфляции на 2,5 п. п. по сравнению с вариантом без введения тарифов, подсчитали авторы Telegram-канала «Холодный расчет». По их оценке, более сдержанный рост пошлин заберет 2 п. п. у ВВП и на 1,2 п. п. ускорит инфляцию.
Бахтизин отмечает, что рост цен приведет к увеличению ставки ФРС, что вызовет торможение экономического роста и дополнительные расходы бюджета на обслуживание госдолга. Таким образом, относительный «выигрыш» США в краткосрочном периоде будет нивелирован отрицательными эффектами в среднесрочном и долгосрочном будущем, уверен Бахтизин.
Президент Федерального резервного банка (ФРБ) США Ричмонд Том Баркин заявил 1 апреля, что тарифы Трампа могут повысить как инфляцию, так и уровень безработицы в США. По словам главы ФРБ, резкий рост цен из-за тарифов способен привести к «противостоянию» между потребителем, который не хочет платить больше, и поставщиком товаров и услуг, который попытается переложить издержки в цены.
Ущерб ЕС
Резкое повышение пошлин и применение ответных мер может привести как к полной остановке торговли по некоторым позициям, так и к ее частичному сокращению в ближайшие один-два года, считает Александр Данильцев, директор Института торговой политики НИУ ВШЭ.
Обоюдный ввод 25%-ных пошлин приведет к снижению ВВП США на 0,3 п. п. относительно базового варианта, а для стран ЕС – на 0,5 п. п., приводит расчеты Бахтизин. Он отмечает, что многое будет зависеть от продолжительности противостояния, эти оценки не учитывают долгосрочного эффекта, который может проявиться в снижении доли доллара в международных расчетах, повышении ключевых ставок. Инфляция в результате вырастет на 0,6 п. п. для стран ЕС и на 0,5 п. п. для США, полагает Бахтизин.
Данильцев добавляет, что зависимость США от импорта из ЕС существенно выше (более 18% всего импорта), чем экспортная зависимость ЕС от США. Например, импорт из всех стран обеспечивает около половины американского рынка автомобилей, при этом его шестая часть поступает из ЕС, поэтому экономические последствия товарного протекционизма для Штатов могут быть более существенными, чем для ЕС. В экспорте ЕС США занимают ведущее место – на американский рынок приходится более 8% поставок, сообщает Данильцев. Он отмечает, что важнейшей товарной группой европейского экспорта в США являются автомобили – это примерно 8% всего европейского экспорта в США и более 10% экспорта автомобилей ЕС во все страны мира.
Объем торговли товарами между США и странами ЕС в 2024 г. составил $975,9 млрд, при этом экспорт товаров из США оценивался в $370,2 млрд, а импорт из ЕС за тот же период составил $605,8 млрд. Таким образом, дефицит составляет $235,6 млрд (на 12,9% больше, чем в 2023 г.). Отдельные расчеты показывают сокращение экспорта из ЕС в США в краткосрочном периоде до 20% в силу сложности выстраивания обходных торговых путей, предупреждает Бахтизин.
Торговая война, инициируемая США, направлена на активизацию промышленности Штатов и на причинение экономического ущерба конкурентам, объясняет Бахтизин. Для этого выявляются отрасли, ухудшение ситуации в которых обусловит снижение динамики в других секторах экономики конкретной страны. К примеру, в Германии это производство транспортных средств и оборудования, а во Франции – производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, сообщает Бахтизин. Именно автомобили были основным товаром, который Германия экспортировала в США, поэтому страна пострадает сильнее остальных государств ЕС, говорит Бахтизин.
Европейские компании будут искать альтернативные рынки – активизируется сотрудничество с Китаем, увеличится интерес к восстановлению торговли с РФ, ожидает Данильцев.
Эффект для КНР
Китай – крупная экономика с диверсифицированной географической структурой поставок, поэтому возможности «поглотить» или перенаправить высвобождающиеся объемы экспорта у нее есть, отмечает Кузнецов. Он также видит признаки того, что Китай может управлять курсом юаня, что дополнительно компенсирует удар по экспорту. Минусом ослабления юаня будет удорожание импорта, которое наложится на ответные пошлины, но пока Китай вводит их осторожно, минимизируя ущерб для себя, отмечает Кузнецов. Он ожидает негативного эффекта на китайскую экономику в размере около 1% ВВП.
Ущерб от торговой войны для Китая окажется слабее, чем для США, утверждает Бахтизин. Он ожидает снижения ВВП Китая на 0,2 п. п. относительно базового варианта, а для США – на 0,3 п. п.
Экспорт товаров из США в Китай в 2024 г. составил $143,5 млрд (на 2,9% меньше, чем в 2023 г.), а экспорт товаров из Китая в США за тот же период составил $438,9 млрд (на 2,8% больше значений предыдущего года). Дефицит торговли товарами США с Китаем в 2024 г. составляет $295,4 млрд, что на 5,8% больше, чем в 2023 г. Объем товарооборота, как и торговый дефицит, будет сохраняться на прежнем уровне, говорит Бахтизин.
Канада и Мексика
Введение пошлин на товары из Канады и Мексики может привести к снижению ВВП этих стран на 0,6 и 0,7 п. п. соответственно, а индекс потребительских цен вырастет на 0,5 и 0,7 п. п., утверждает Бахтизин. Он добавляет, что для США на этом фоне ВВП сократится на 0,4 п. п., а инфляция возрастет на 0,6 п. п.
Экономика Мексики крайне зависима от доступа на рынок США – туда направлено 80% экспорта, сообщает Кузнецов. Он ожидает, что в ответ на пошлины в 25% экспорт сократится на 20–25%. Это может стоить мексиканской экономике порядка 2–3% ВВП и эффект будет еще большим, если Мексика решит ответить (3–4%), добавляет Кузнецов.
Канада направляет в США 70% своего экспорта и его сокращение на 20–25% приведет к тому, что ВВП этой страны будет на 2–3% меньше уровня, который наблюдался бы без введения тарифов, считает Кузнецов. Однако Канада поставляет в том числе сырьевые товары, их будет проще перенаправить на мировые рынки, добавляет он.