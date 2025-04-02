Как новая тарифная политика США повлияет на мировую экономику

Глава минфина Скотт Бессент говорил, что новые тарифы коснутся лишь «грязных 15%» мировых экономик и для каждой из них будет установлена своя ставка пошлины. Бессент имел в виду страны, которые установили высокие пошлины на американские товары или с которыми у США большой торговый дефицит. В то же время 30 марта Трамп заявил: «Я не слышал о 10 или 15 странах. Начнем со всех стран, а там посмотрим, что произойдет». Новые пошлины могут затронуть весь импорт – в 2024 г. он вырос на 6,6% до $4,1 трлн, следует из данных Бюро экономического анализа министерства торговли США. Белый дом 13 февраля подготовил указ о 25%-ных ответных пошлинах со 2 апреля против стран, которые объявили об ограничении импорта американских товаров (их список еще не опубликован).