«Будет усиливаться конфронтация». Эксперты о международной политике в 2025 году

Будущая команда Трампа и сам Трамп будут настаивать на том, чтобы Украина вышла из войны сильным в военном отношении государством и осталась таковой. Где есть действительно железобетонная позиция – это то, что никакой демилитаризации послевоенной Украины быть не должно. Должно быть обеспечено не формальное вступление Украины в НАТО, а реальная интеграция между НАТО и Украиной без военного членства и еще большая милитаризация послевоенной Украины. В окружении Трампа говорят о том, что если Украина не вступает в НАТО, если на ее территории не размещаются иностранные регулярные войска в качестве гарантов безопасности, то Украина должна быть настолько сильной, чтобы иметь возможность сдержать любое гипотетическое вторжение. И Трамп будет на этом настаивать – другое дело, что он будет настаивать также на том, чтобы это усиление Украина осуществляла за европейский счет, а сами Соединенные Штаты концентрировали свои усилия на борьбе с Китаем. Но Россию такой вариант совершенно не устраивает, и возможности договориться по этому вопросу я не вижу.