Сможет ли Трамп довести военные расходы стран НАТО до 5% ВВП

Сможет ли Трамп довести военные расходы стран НАТО до 5% ВВПНикто в блоке не тратит так много
Представители команды избранного президента США Дональда Трампа донесли до европейских союзников по НАТО, что он потребует довести их расходы на оборону до 5% ВВП – показателя, которого сейчас не достигает ни одна из стран альянса. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на двух источников, которые знакомы с ходом переговоров. Еще один анонимный чиновник выразил мнение, что Трамп удовлетворится планкой в 3,5% ВВП и это будет увязано с пересмотром торговых практик в более выгодную для США сторону. В свой первый срок Трамп регулярно продвигал требование к союзникам повысить расходы на оборону минимум до 2% ВВП (а официально эту цель на следующие 10 лет ставили еще на саммите НАТО 2014 г. в Ньюпорте). Но даже сейчас этому соответствует лишь 23 из 32 стран НАТО, хотя еще в 2018 г. такой планки достигали всего пять государств. Более того, еще в первую свою каденцию Трамп говорил союзникам о желании добиться от них военных расходов в 4% ВВП.
Отмечается, что сейчас государства НАТО уже обсуждают возможность постепенного повышения целевого показателя на военные нужды на ближайшие пять лет до 3%, что может быть закреплено летом 2025 г. на саммите альянса в Гааге. Но многие из них обеспокоены мерами фискальной политики, к которым придется прибегнуть для выполнения этой нормы.
По данным административно-бюджетного управления Белого дома, в 2024 г. США тратили на оборону около 3,1% ВВП (по оценке НАТО, 3,38%). Они замыкают тройку лидеров: американцев в НАТО опережают Польша (4,1%) и Эстония (3,4%). Меньше всех на оборону в НАТО сейчас выделяют Испания, Словения, Люксембург и Бельгия – около 1,3% ВВП. Агентство Bloomberg сообщало в феврале 2024 г., что Трамп обещал применять ст. 5 договора стран НАТО о коллективной защите только к тем, кто тратит 2% ВВП на оборону.
При этом будущая администрация Трампа планирует продолжать оказывать военную помощь Украине. В частности, этот фактор после гипотетического прекращения огня, по мнению его команды, должен обеспечить достижение «мира через силу». При этом Трамп считает, что Украина не должна «никогда» присоединяться к НАТО.
Интересно, что 20 декабря Трамп написал в своей соцсети Truth Social о другом требовании к странам ЕС – восполнить огромный торговый дефицит США за счет масштабных закупок нефти и газа или же «везде будут пошлины».
Близок к позиции Трампа по военным тратам генсек НАТО Марк Рютте. 12 декабря он впервые призвал перенаправить на производство оружия часть социальных выплат, на что в ЕС выделяют около четверти своего бюджета. Он считает, что военные расходы стран вполне могут быть выше 3% ВВП. С точки зрения Рютте, странам НАТО «придется тратить 4% ВВП на производство оружия», если они не проведут полную унификацию вооружений. Среди угроз альянсу Рютте тогда назвал Россию и Китай.
При этом только за последние два месяца проблемы вокруг социальных расходов и согласования бюджета привели к распаду правительств Германии и Франции. Трудности при еще больших тратах на оборону явно возникнут у экономик Британии, Италии и Испании.
Требование команды Трампа к союзникам довести свои оборонные расходы до 5% ВВП вполне могут быть частью торга, считает старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН Игорь Шкробтак, так как это для любой страны НАТО «перебор». Особенно сомнительна реалистичность подобного требования на фоне нынешнего состояния европейских экономик. Для сравнения: Россия в 2025 г., как заявил ее министр обороны Андрей Белоусов, потратит на оборону 6,3% ВВП. Кроме того, не очень понятно, какие последствия наступят, если члены НАТО просто не будут выполнять установленные требования. Поэтому вероятно, допускает Шкробтак, что сейчас мы наблюдаем типичную попытку Трампа начать диалог с сильной позиции.
В планах будущей администрации США почти гарантированно есть требование к европейцам повысить свои траты на оборону, говорит ведущий эксперт ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Юлия Семке. Пока кажется реальной фиксация в НАТО цели на уровне обсуждаемой планки в 3% ВВП или даже 4%, считает эксперт. Но закрепить цель на бумаге и действительно реализовать ее – абсолютно разные вещи, особенно с учетом макроэкономических сложностей в Европе. В любом случае, говорит Семке, добиться от стран НАТО выделения на оборону 5% ВВП в краткосрочной перспективе просто нереально, а в долгосрочной потребует очень «некомфортных внутриполитических решений». При этом европейское население сейчас уже не так восприимчиво к идее повышения военных расходов. Поэтому, вероятнее всего, резюмирует Семке, планка в 5% ВВП может фигурировать в НАТО как перспективная цель, но не станет обязательным требованием.