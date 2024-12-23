Сможет ли Трамп довести военные расходы стран НАТО до 5% ВВП

Представители команды избранного президента США Дональда Трампа донесли до европейских союзников по НАТО, что он потребует довести их расходы на оборону до 5% ВВП – показателя, которого сейчас не достигает ни одна из стран альянса. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на двух источников, которые знакомы с ходом переговоров. Еще один анонимный чиновник выразил мнение, что Трамп удовлетворится планкой в 3,5% ВВП и это будет увязано с пересмотром торговых практик в более выгодную для США сторону. В свой первый срок Трамп регулярно продвигал требование к союзникам повысить расходы на оборону минимум до 2% ВВП (а официально эту цель на следующие 10 лет ставили еще на саммите НАТО 2014 г. в Ньюпорте). Но даже сейчас этому соответствует лишь 23 из 32 стран НАТО, хотя еще в 2018 г. такой планки достигали всего пять государств. Более того, еще в первую свою каденцию Трамп говорил союзникам о желании добиться от них военных расходов в 4% ВВП.