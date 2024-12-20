Дональд Трамп сорвал бюджетную сделку в конгрессе США

Дональд Трамп сорвал бюджетную сделку в конгрессе СШАВероятность «закрытия правительства» увеличилась
Избранный президент США Дональд Трамп и его будущий вице-президент Джеймс Вэнс выступили против одобрения продолжающей резолюции (CR, т. е. временное финансирование), предложенной спикером палаты республиканцем Майком Джонсоном. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном 19 декабря. По их мнению, демократы блефуют, чтобы вынудить республиканцев пойти на уступки. Трамп также потребовал, чтобы в новую версию законопроекта внесли повышение потолка американского госдолга. Он подчеркнул, что не считает эту меру полезной, но предпочтет провести ее сейчас, нежели решать эту проблему позже (по соглашению от мая 2023 г., потолок госдолга «заморозили» до 1 января 2025 г.).
И Трамп, и Вэнс высказались в поддержку финансовой помощи фермерам (продление закона 2018 г.), включенной в нынешнюю версию документа, но назвали отсутствие уступок демократам и повышение потолка «единственным способом» выполнить эти обязательства. Трамп также пригрозил окончанием политической карьеры тем республиканцам, которые не прислушаются к его мнению. «Любой республиканец, который будет настолько глуп, чтобы сделать это (проголосовать за нынешнюю версию CR. – «Ведомости»), столкнется с конкурентными праймериз», – написал он в своей соцсети Truth Social.
Как сообщает газета The Hill, Джонсон и его помощники уже готовят альтернативный план краткосрочного бюджета. Кроме того, по данным NBC News, вечером 18 декабря Вэнс провел встречу со спикером и назвал ее «продуктивной». Джонсон, в свою очередь, также позитивно оценил состоявшуюся встречу, но не конкретизировал, какие конкретно детали бюджетного документа были затронуты во время беседы.
По мнению журналистов NBC, в качестве запасного варианта Джонсон может предложить «чистую» CR, т. е. бюджет на том же уровне, что и прошлый, без увеличения расходов. Он также мог бы совместить «чистый бюджет» с выделением дополнительных средств на помощь фермерам и повышение потолка долга. Оба варианта устраивают большинство критиков нынешней версии CR в конгрессе, а также союзников Трампа – миллиардеров Илона Маска и Вивека Рамасвами, раскритиковавших версию законопроекта, предложенную изначально Джонсоном. Трамп и Вэнс в совместном заявлении допустили, что связка «чистого» бюджета, финансовой помощи и повышение потолка дефицита бюджета была бы приемлемой.
Но некоторые демократы во главе с лидером партии в палате Хакимом Джеффрисом уже предупредили, что могут не поддержать новую версию временного бюджета, если там не будет приоритетных для них пунктов. «Если нарушаете двухпартийную договоренность, то должны быть готовы к последствиям», – написал Джеффрис на своей странице в X. Под последствиями он имел в виду «шатдаун» – временное закрытие работы некоторых служб федерального правительства.
Трамп, в свою очередь, назвал угрозы демократов блефом. А Маск и вовсе предложил закрыть правительство до 20 января, когда Трамп официально вступит в должность президента.
Временный бюджет должен быть принят до 20 декабря, иначе федеральное правительство приостановит работу. Вариант CR, опубликованный Джонсоном 18 декабря, в случае принятия продлил бы работу правительства до 14 марта 2025 г.
Трамп настроен на закрытие правительства, говорит главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. По мнению эксперта, будущий президент не хочет работать по бюджету, одобренному с учетом условий демократов, и поэтому хочет потянуть время и утвердить бюджет уже не только в республиканской палате, но и в республиканском сенате. «Но исключать, что они договорятся в последнюю секунду, нельзя», – сказал Васильев.
Эксперт предположил, что часть ультраконсервативного крыла захочет во время бюджетных споров сместить Джонсона с поста, так как недовольны его сотрудничеством с демократами за последний год. Часть таких конгрессменов были против CR из-за увеличения расходов на несколько программ здравоохранения и повышения зарплаты конгрессменам.
Трамп вполне может вести правительство к шатдауну намеренно, считает политолог-американист Малек Дудаков. По мнению эксперта, будущий президент таким образом хочет показать неспособность нынешнего созыва конгресса функционировать, чтобы в январе быстро прийти к какому-то соглашению и создать себе практически с первого дня имидж победителя.