Дональд Трамп сорвал бюджетную сделку в конгрессе США

Избранный президент США Дональд Трамп и его будущий вице-президент Джеймс Вэнс выступили против одобрения продолжающей резолюции (CR, т. е. временное финансирование), предложенной спикером палаты республиканцем Майком Джонсоном. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном 19 декабря. По их мнению, демократы блефуют, чтобы вынудить республиканцев пойти на уступки. Трамп также потребовал, чтобы в новую версию законопроекта внесли повышение потолка американского госдолга. Он подчеркнул, что не считает эту меру полезной, но предпочтет провести ее сейчас, нежели решать эту проблему позже (по соглашению от мая 2023 г., потолок госдолга «заморозили» до 1 января 2025 г.).