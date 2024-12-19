Администрация США не успевает потратить на оружие для Киева деньги до конца года

О том, что администрация Байдена не успеет выделить все оставшиеся у нее средства Киеву до инаугурации Трампа 20 января, писала еще в конце ноября The Wall Street Journal (WSJ). Поэтому, как говорил WSJ источник, она планирует отправлять Киеву вооружения на $500–750 млн в месяц. Это больше, чем в среднем в 2024 г. (до $500 млн в месяц, а в отдельные месяцы около $200 млн и меньше).