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Администрация США не успевает потратить на оружие для Киева деньги до конца года

Пока она успевает израсходовать $1,2 млрд из оставшихся $5,6 млрд
Илья Лакстыгал
Глеб Мишутин
Администрация Джо Байдена хочет успеть потратить остатки средств на помощь Украине со складов Пентагона и военных заводов до инаугурации Дональда Трампа
Администрация Джо Байдена хочет успеть потратить остатки средств на помощь Украине со складов Пентагона и военных заводов до инаугурации Дональда Трампа / SAUL LOEB / AFP

Уходящая администрация президента США Джо Байдена до конца 2024 г. может не успеть направить Украине одобренную конгрессом помощь на остающиеся $5,6 млрд. Речь идет о пакетах помощи по передаче оружия из арсенала Пентагона распоряжениями президента (программа PDA) и заказах новых вооружений по программе USAI. Об этом сообщила The New York Times (NYT) 18 декабря со ссылкой на закрытый брифинг в Пентагоне.

Минобороны США продолжит выделять пакеты военной помощи, «пока эта администрация остается [у власти]», сказала его анонимный представитель. «Но $5,6 млрд – это существенный объем полномочий, так что я предполагаю, что некоторые будут переданы следующей администрации», – сообщила чиновница. При этом администрация Байдена, вероятно, использует «все оставшиеся $1,2 млрд» по программе USAI, которая позволяет Киеву заказывать оружие напрямую у оборонной промышленности, добавил не названный NYT представитель минобороны США.

«У нас осталось около $4 млрд из запасов Пентагона. Президент уведомил конгресс о том, что он воспользуется ими до конца своего срока полномочий. У нас еще есть примерно $2 млрд», – заявила ранее, 8 ноября, представитель Пентагона Сабрина Сингх. Названная ею сумма относится к уведомлению Пентагоном конгресса от 26 сентября. Оно касалось намерения минобороны США направить Киеву около $5,55 млрд по программе PDA «независимо от окончания» 2024 финансового года 30 сентября. Часть средств для Украины идет на закупку вооружений обратно на склады для обновления запасов Пентагона.

При этом в согласованном сенатом проекте военного бюджета на 2025 финансовый год (начался 1 октября) в размере $895,2 млрд дополнительная помощь Украине по запросу Байдена на $24 млрд не значится. С 1 октября в США действует временный бюджет. Минфин США 10 декабря объявил о выделении Украине кредита на $20 млрд с погашением за счет доходов от замороженных суверенных активов России. Но 4 декабря спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что любое новое решение о выделении средств Украине будет приниматься избранным президентом после его вступления в должность.

Тогда же советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что до середины января оставшиеся $5,6 млрд по PDA и USAI должны быть потрачены на поставки Украине «сотен тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысяч ракет и [финансирование] других критически важных возможностей».

Администрация Джо Байдена хочет успеть потратить остатки средств на помощь Украине со складов Пентагона и военных заводов до инаугурации Дональда Трампа

О том, что администрация Байдена не успеет выделить все оставшиеся у нее средства Киеву до инаугурации Трампа 20 января, писала еще в конце ноября The Wall Street Journal (WSJ). Поэтому, как говорил WSJ источник, она планирует отправлять Киеву вооружения на $500–750 млн в месяц. Это больше, чем в среднем в 2024 г. (до $500 млн в месяц, а в отдельные месяцы около $200 млн и меньше).

В итоге только за первую половину декабря Белый дом отчитался о выделении трех пакетов военной помощи: на $725 млн (2 декабря), на $988 млн (7 декабря) и на $500 млн (13 декабря). 12 декабря министр обороны США Ллойд Остин анонсировал еще одно очередное предоставление Киеву военной помощи как минимум на $988 млн, что укладывается в оставшиеся объемы по USAI. По словам Остина, этот пакет будет включать «больше беспилотников и боеприпасов для HIMARS», но сроков названо не было.

По данным госдепартамента США, вооружения и военная техника на $31,733 млрд напрямую из запасов Пентагона были переданы с августа 2021 г. в рамках 55 пакетов программы PDA. Общий объем военной помощи с февраля 2022 г. составил $61,4 млрд. По прошедшим конгресс пяти пакетам помощи, как военной, так и невоенной, с начала боевых действий Киев получил от Вашингтона, по оценке американского Совета по международным отношениям (CFR), $175 млрд.

Администрация Байдена делает «последний подарок Киеву», запрыгнув «в последний вагон» касательно помощи Украине из-за явного нежелания Трампа и республиканцев тратиться на Украину, считает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. «Заявка на помощь Украине идет от исполнительной власти, и Трамп, придя в Белый дом, скорее всего, тут же отменит эту заявку», – говорит Васильев.

18 декабря агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что НАТО взяло на себя координацию поставок военной помощи Украине вместо США. Следующая администрация Трампа рассчитывает перебросить на плечи европейских союзников заботу о помощи Украине, отмечает завотделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. При этом и сумма в $5,6 млрд может мало на что повлиять, поскольку общая поддержка Киева в десятки раз больше.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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