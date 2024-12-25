Как близкие к Кремлю эксперты оценивают 2024 год

Выборы в этому году прошли более чем в 100 странах и охватили больше половины населения мира, отметил эксперт ЭИСИ Глеб Кузнецов. По его словам, действующая власть почти повсеместно столкнулась с проблемами. В двух третях случаев она проиграла, еще в 15% случаев правящая сила потеряла в голосах, а там, где поражения не было, фиксировалось снижение рейтингов. В ходе президентских выборов в России были показаны результаты, которые позволяют оценивать систему власти как устойчивую на ближайшее время, сказал Чеснаков: «Имеется весомый мандат на преобразования в ближайшие шесть лет». Накопилось какое-то количество запросов на такие изменения как внутри государства, в госуправлении, так и в общественном мнении, заявил эксперт.