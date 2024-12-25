Как близкие к Кремлю эксперты оценивают 2024 год

Как близкие к Кремлю эксперты оценивают 2024 годНа круглом столе в Фонде развития гражданского общества подвели итоги и дали прогнозы на новый год
Близкие к Кремлю политологи подвели итоги 2024 г. на круглом столе в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО).
Руководитель ФоРГО Константин Костин назвал главные, по его мнению, главные темы политической повестки уходящего года. По его словам, на первом месте - выборы президента. «Нашего президента»? - уточнил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. «Интересный вопрос, - заметил Костин. - Если мы говорим о выборах президента России, то важен не только ход кампании и ее результат, но и сложившийся консенсус, и поддержка программы президента, изложенной в послании президента [Владимира Путина] Федеральному собранию - а именно она определит жизнь в стране на несколько десятилетий».
Выборы в этому году прошли более чем в 100 странах и охватили больше половины населения мира, отметил эксперт ЭИСИ Глеб Кузнецов. По его словам, действующая власть почти повсеместно столкнулась с проблемами. В двух третях случаев она проиграла, еще в 15% случаев правящая сила потеряла в голосах, а там, где поражения не было, фиксировалось снижение рейтингов. В ходе президентских выборов в России были показаны результаты, которые позволяют оценивать систему власти как устойчивую на ближайшее время, сказал Чеснаков: «Имеется весомый мандат на преобразования в ближайшие шесть лет». Накопилось какое-то количество запросов на такие изменения как внутри государства, в госуправлении, так и в общественном мнении, заявил эксперт.
Второй темой политической повестки уходящего года, по словам Костина, стала спецоперация и то, как она влияет на разные аспекты жизни. По его словам, если брать военный аспект, то это новое вооружение, ход боевых действий и новая команда в Минобороны. Еще одним аспектом стал приход участников спецоперации в систему госуправления и запуск программы «Время героев», а третий – это влияние спецоперации на социально-экономическую ситуацию, которая сложилась в стране.
«Сегодня премьер Венгрии Виктор Орбан подбросил версию, что в следующем году спецоперация будет закончена, – заметил Чеснаков. – Мне почему-то кажется, что рановато пока об этом говорить. Я жду 20 января, когда состоится инаугурация [президента США Дональда] Трампа. Будут подписаны 25 его указов, которые касаются как политических, так и экономических историй. Трамп формирует повестку, мутит воду, как принято говорить. Как хороший бизнесмен он создает пространство для политики». Анализировать его шаги предстоит через год, сказал Кузнецов: «Элитам все больше и больше нравится вести себя не как элитам конца XX века с желанием договориться <...>, а скорее как историческим элитам конца XIX - начала XX века, когда применение силы всегда лежит на столе в качестве важного инструмента».
Третьей темой повестки этого года Костин назвал «коррекцию налогового законодательства». По его словам, целью плоской шкалы, которая действовала более 20 лет, был вывод из тени большей части экономической деятельности и повышаемость сбора налогов: «Новый этап - более сбалансированная и справедливая налоговая система. Голосование в Госдуме говорит о том, что это солидарное мнение общества, что прогрессивная шкала является более адекватной в текущей экономической ситуации». Среди важных тем года, которые обозначил глава ФоРГО: начало эпохи цифровых активов, культурная перезагрузка и саммит БРИКС в Казани.
Также Костин назвал основные события уходящего года: испытание нового ракетного комплекса «Орешник», выставка «Россия», теракт в «Крокус Сити Холле», события в Курской области, последствия «голой вечеринки», реальная инфляция и смерть Алексея Навального. По словам президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, успехами власти он считает прохождение через чекпойнт президентских выборов, реорганизацию оппозиции, которая сконцентрировалась на конфликтах с игроками из 1990-х годов, сохранение управления обществом, большое число посредников, которые готовы ассистировать России, и события в Грузии. Среди неудач – проблемы с безопасностью, поскольку был теракт в «Крокусе», проблемы вроде инфляции, события в Карабахе и ситуацию с телефонными мошенничествами.
Первая половина 2025 г. года будет наполнена новыми неожиданными ходами, которые откроют пространство для договоренностей, какими они будут, оценивать рано, говорит Чеснаков. «У каждой из сторон – не только России и Украины, но США и Европы – накопился набор обязательств, набор инерционных решений, которые надо будет учитывать. И придется какие-то темы доводить до конца», – считает Чеснаков. Виноградов отнес то, как поведет себя Трамп после инаугурации к одной из интриг следующего года. Среди других интриг – сохранится ли управляемость, нынешняя напарвленность миграционной политики и женская повестка (в мировой политике) после проигрыша на выборах президента США Камалы Харрис, отметил он.