Иллюзия законодательной сопричастности

Иллюзия законодательной сопричастностиКак власти договорились с бизнесом о повышении налогов и поможет ли это улучшить налоговую дисциплину
Спросите россиянина, какое событие он считает главным в уходящем году, и он ответит: выборы президента США, утверждают результаты опроса ФОМа. Задайте аналогичный вопрос бизнесмену, и он не раздумывая назовет налоговую реформу или, если угодно, донастройку налоговой системы.
Повышение налогов – мера заранее непопулярная, а в нынешних условиях она требовала творческой подачи. Поэтому помимо материальной компенсации в виде федерального вычета для инвестирующих компаний (ФИНВ), государство предложило бизнесу всех секторов кое-что новое – высказаться с перспективой быть услышанным. При неравенстве переговорных возможностей убедить предпринимателей в реальности диалога оказалось сложной задачей, но, как показали дальнейшие события, выполнимой. Перед внесением того самого законопроекта в Госдуму власти провели серию закрытых совещаний и консультаций с бизнесом.