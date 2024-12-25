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Иллюзия законодательной сопричастности

Как власти договорились с бизнесом о повышении налогов и поможет ли это улучшить налоговую дисциплину
Дарья Мосолкина , корреспондент отдела «Экономика»

Спросите россиянина, какое событие он считает главным в уходящем году, и он ответит: выборы президента США, утверждают результаты опроса ФОМа. Задайте аналогичный вопрос бизнесмену, и он не раздумывая назовет налоговую реформу или, если угодно, донастройку налоговой системы.

Повышение налогов – мера заранее непопулярная, а в нынешних условиях она требовала творческой подачи. Поэтому помимо материальной компенсации в виде федерального вычета для инвестирующих компаний (ФИНВ), государство предложило бизнесу всех секторов кое-что новое – высказаться с перспективой быть услышанным. При неравенстве переговорных возможностей убедить предпринимателей в реальности диалога оказалось сложной задачей, но, как показали дальнейшие события, выполнимой. Перед внесением того самого законопроекта в Госдуму власти провели серию закрытых совещаний и консультаций с бизнесом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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