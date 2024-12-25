Иллюзия законодательной сопричастности

Повышение налогов – мера заранее непопулярная, а в нынешних условиях она требовала творческой подачи. Поэтому помимо материальной компенсации в виде федерального вычета для инвестирующих компаний (ФИНВ), государство предложило бизнесу всех секторов кое-что новое – высказаться с перспективой быть услышанным. При неравенстве переговорных возможностей убедить предпринимателей в реальности диалога оказалось сложной задачей, но, как показали дальнейшие события, выполнимой. Перед внесением того самого законопроекта в Госдуму власти провели серию закрытых совещаний и консультаций с бизнесом.