США готовы к торговой войне

США готовы к торговой войнеАмериканская администрация опубликовала доклад о несправедливости своих партнеров
Администрация торгового представителя США (отвечает за внешнюю торговлю) Джеймисона Грира опубликовала ежегодный доклад, в котором перечислены практики, предпринимаемые иностранными государствами для ограничения возможностей США вести торговлю на их рынках. Всего выделено 14 категорий ограничительных мер. Среди них пошлины и нетарифные методы. К последним относятся, например, разного рода стандарты и регуляции.
В части, посвященной Китаю, подчеркивается невыполнение им «некоторых из важнейших» условий первой фазы торговой сделки с США, достигнутой в январе 2020 г. К таким авторы доклада относят несоблюдение договоренностей по вопросам интеллектуальной собственности и трансфера технологий. Условия ведения бизнеса в технологическом секторе страны они называют «несправедливыми» и «антиконкурентными». По данным американского торгпредства, товары и услуги из США сталкиваются с постоянными барьерами и на европейском рынке, в первую очередь в ЕС. В качестве наиболее ощутимых указываются высокие тарифы на ввозимые туда рыбу и другие морепродукты, грузовики, велосипеды, легковые автомобили, а также удобрения и пластик.
Раздел о России охватывает «ограничения», которые существовали до февраля 2022 г. Например, в докладе говорится, что политика Москвы по импортозамещению представляла «серьезное препятствие» для американских товаров и стала причиной спада объема торговли. А «отсутствие прозрачности» и «угроза экспроприации» ограничили возможность американских инвестиций в Россию.
Доклад появился за день до объявления Трампом взаимных тарифов против ограничивающих американский экспорт стран, которые должны начать действовать со 2 апреля. «Что касается торговли, то я решил в целях справедливости установить взаимный тариф, означающий, что, какую плату страны взимают с Соединенных Штатов Америки, мы будем взимать с них – ни больше ни меньше!» – написал Трамп в своей соцсети Truth Social к концу февраля.
При этом министр финансов Скотт Бессент подчеркнул 18 марта в эфире Fox News, что каждая страна получит «свою цифру». По его словам, для одних стран она может быть «довольно» высокой, для других – низкой. Он также использовал термин «грязные 15», имея в виду страны, которые установили высокие пошлины на американские товары и/или с которыми у США большой торговый дефицит. Ни о каком официальном списке на 1 апреля не известно. Но, по данным Бюро переписи населения США на январь, в топ-15 торговых партнеров, с которыми у Вашингтона самый большой торговый дефицит, входят Китай, Швейцария, Мексика, Ирландия, Вьетнам, Канада, Тайвань, Германия, Япония, Южная Корея, Индия, Таиланд, Италия, Малайзия и Австралия.
По данным Службы таможенного и погранконтроля США, в 2024 финансовом году в страну ввезли товаров на общую сумму $3,36 трлн. Согласно USA Today, пока не известно, коснутся ли зеркальные пошлины Трампа всех категорий товаров из всех стран, а также будут ли сделаны исключения. Как сообщило Associated Press, Трампу предложено несколько вариантов введения пошлин и он пока не планирует какие-либо исключения.
На повестке дня может быть фармацевтическая продукция, полупроводники, медь, древесина, сельхозпродукция, считает руководитель отдела экономических исследований ИСКРАНа Евгений Хорошилов. Эксперт уточнил, что ввести «зеркальные» пошлины – от страны к стране, от товара к товару – технически возможно, но практически сложно, поэтому США могут «отзеркалить» средний тариф или ввести единую ставку на весь импорт.
По данным Bloomberg, самая высокая средняя пошлина на импорт из всех стран мира у Индии и составляет 17%. В Китае она составляет 7,5%, в Мексике – 6,8%, в ЕС – 5%, в Канаде – 3,8%. При этом Трамп уже ввел пошлины на отдельные категории товаров. Кроме того, со 2 апреля начнут действовать пошлины в 25% на все импортные автомобили.
Всплеск инфляции в США в случае введения «взаимных» тарифов выглядит неизбежным, продолжает Хорошилов. Он полагает, что в краткосрочной перспективе возрастет риск рецессии.
Угрозы экономической нестабильности не убедили администрацию отказаться от повышения тарифов. Еще в ходе слушаний в сенате 16 января Бессент подчеркнул, что Трамп планирует использовать пошлины в том числе для покрытия дефицита бюджета, который может образоваться в результате продления налоговой реформы 2017 г., сократившей корпоративный налог с 35 до 21%. По данным управления конгресса по бюджету (CBO), это может увеличить дефицит бюджета на $4,9 трлн в течение 10 лет. По сообщению CBS News, введение общего базового тарифа в 10% на весь импорт даст экономике $1,9 трлн в течение тех же 10 лет.
Дефицит бюджета тарифами не восполнишь, но генеральная цель у Трампа другая – вернуть в США производства, говорит частный инвестконсультант Андрей Кочетков. Он объяснил, что нынешняя стратегия Трампа может быть результативной только в долгосрочной перспективе, так как переезд производств не только финансово затратный, но и долгий процесс. По словам Кочеткова, вне зависимости от уровня зеркальных пошлин сохраняются риски разгона инфляции и даже стагфляции в США.