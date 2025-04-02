США готовы к торговой войне

При этом министр финансов Скотт Бессент подчеркнул 18 марта в эфире Fox News, что каждая страна получит «свою цифру». По его словам, для одних стран она может быть «довольно» высокой, для других – низкой. Он также использовал термин «грязные 15», имея в виду страны, которые установили высокие пошлины на американские товары и/или с которыми у США большой торговый дефицит. Ни о каком официальном списке на 1 апреля не известно. Но, по данным Бюро переписи населения США на январь, в топ-15 торговых партнеров, с которыми у Вашингтона самый большой торговый дефицит, входят Китай, Швейцария, Мексика, Ирландия, Вьетнам, Канада, Тайвань, Германия, Япония, Южная Корея, Индия, Таиланд, Италия, Малайзия и Австралия.