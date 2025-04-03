Трамп объявил о введении масштабных торговых пошлин

Трамп объявил о введении масштабных торговых пошлинОни коснутся большинства стран мира
Президент США Дональд Трамп объявил о новых, но давно обещанных пошлинах, в отношении большинства стран мира, которые включают базовые тарифы, а также так называемые зеркальные пошлины против государств, которые, по его мнению, наиболее несправедливо ведут торговлю с США.
Трамп раскрыл детали новой тарифной политики Вашингтона во время церемонии в Розовом саду в Белом доме.
«2 апреля 2025 г. навсегда останется в памяти как день возрождения американской промышленности, день, когда Америка вновь обрела свою судьбу, и день, когда мы начали делать Америку снова богатой», – заявил Трамп в начале своей речи.
Трамп подчеркнул, что американские налогоплательщики на протяжении долгого времени несправедливо страдали от торговых практик других стран.
«На протяжении десятилетий нашу страну грабили, разоряли, насиловали и опустошали как дружественные страны, так и враги. Иностранные стервятники разорвали на части нашу некогда прекрасную американскую мечту», – отметил он.
Трамп пообещал, что всему этому пришел конец и это больше не повторится.
Новые пошлины
Трамп сообщил, что с наступлением полуночи Вашингтон вводит 25%-ый тариф на все автомобили, произведенные за рубежом.
Американский президент также подписал указ о введении зеркальных пошлин на товары из разных стран.
Трамп подчеркнул, что США установят пошлины на уровне половины от тех ставок, которые другие страны применяют к американским товарам. Например, ЕС взимает 39%-ые пошлины на американский импорт, поэтому США введут 20%-ый тариф.
«Мы будем взимать с них примерно половину от того, что они взимали с нас. Таким образом, тарифы не будут полностью взаимными. Я мог бы это сделать, да, но для многих стран это было бы слишком жестко, и они не хотели бы этого», – сказал он.
В ходе своего выступления Трамп подробно объяснил новую тарифную политику. Он отметил, что Китай, который в настоящее время взимает 67%-ый тариф на американские товары, теперь столкнется с 34%-ым тарифом.
Трамп сообщил, что США введут 24%-ый тариф на японские товары, 32%-ый тариф на импорт из Тайваня и 26%-ый тариф на продукцию из Индии.
«В то же время мы установим минимальный базовый тариф в размере 10% – вы видите это на графике, и он будет распространяться на другие страны, чтобы помочь восстановить нашу экономику», – сказал он.
Трамп назвал зеркальные тарифы «дружелюбными» и заявил, что любая компания, которая возражает против них, может избежать их, организовав производство в США.
«Мой ответ очень прост: если кто-то жалуется и хочет, чтобы его тарифная ставка была нулевой, пусть производит продукцию здесь, в Америке, потому что тогда тарифов не будет», – сказал Трамп.
Трамп также напрямую обратился к мировым лидерам.
«То же самое касается всех иностранных президентов, премьер-министров, королей, королев, послов и всех остальных, кто вскоре будет звонить с просьбами об исключениях из этих тарифов», – заявил Трамп. – «Я говорю вам: отмените свои собственные тарифы, снимите барьеры».
1 апреля Белый дом подтвердил, что Трамп объявит о введении новых масштабных торговых пошлин 2 апреля.
Трамп ранее называл эту дату «днем освобождения» и обещал, что новые пошлины радикально изменят глобальную торговую систему. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что ответные пошлины на страны, вводящие тарифы на американские товары, вступят в силу сразу после объявления, а 25%-ный тариф на импорт автомобилей будет введен 3 апреля. Ранее Трамп уже повышал пошлины на сталь, алюминий и китайские товары, но неоднократно откладывал другие торговые ограничения. Левитт подчеркнула, что администрация опирается на «блестящую команду советников», которые много лет изучали торговые вопросы.
Украинский конфликт
В ходе объявления исторических пошлин Трамп не забыл упомянуть и о своих усилиях по разрешению украинского конфликта.
«Я довольно занят попытками остановить Россию и Украину, а также урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке. Мы должны остановить это», – сказал он. По его словам, Москва и Киев хорошо сотрудничают с Вашингтоном в этом вопросе.
2 апреля пресс-секретарь Левитт заявила, что Трамп разочарован президентами и России, и Украины, но США продолжают взаимодействие с обеими сторонами и президент в это глубоко вовлечен.