Приведет ли ультиматум Дональда Трампа Ирану к региональной войне

В иранской ядерной программе сложилась двойственная ситуация, замечает Сокольщик. С одной стороны, США оказывают давление на Иран, с тем чтобы он не заполучил ядерную бомбу, с другой – Тегеран это воспринимает как угрозу собственному существованию, что подталкивает его к созданию ядерного оружия. К этому его вынуждает и подавление иранских опорных точек в регионе, что, по мнению иранской элиты, приводит к сжатию кольца безопасности вокруг Ирана, продолжает эксперт: «С точки зрения Тегерана, ядерное оружие остается единственной гарантией ненападения какой-либо державы на них». Поэтому в текущих условиях собеседники «Ведомостей» не исключили вероятность начала горячей фазы американо-иранского противостояния через взаимный обмен по стратегическим объектам как Ирана, с одной стороны, так США и Израиля – с другой.