Приведет ли ультиматум Дональда Трампа Ирану к региональной войне

Приведет ли ультиматум Дональда Трампа Ирану к региональной войнеСША дали Тегерану два месяца на заключение новой ядерной сделки
Вооруженные силы Ирана подготовили свои ракетные войска, чтобы провести обстрел американских объектов на Ближнем Востоке в случае военный угрозы, передало 31 марта Teheran Times. Это сообщение появилось на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп в интервью Fox News пригрозил Ирану бомбардировками и введением вторичных пошлин для покупателей его нефти, если Тегеран не заключит соглашение по своей ядерной программе с Вашингтоном.
Как сообщает Teheran Times, значительное количество готовых к запуску иранских ракет размещены в разбросанных по всему Ирану подземных шахтах и спроектированы таким образом, чтобы выдержать вражеские авиаудары. В тот же день в своем выступлении по случаю окончания месяца Рамадан верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил, что если США совершат какие-либо враждебные акции против Исламской Республики, то американцы «непременно столкнутся с ответным сильным ударом». Одновременно иранский МИД через посла Швейцарии в Тегеране передал Белому дому предупреждение о «решительном и немедленном ответе на любую угрозу со стороны США» в случае враждебных действий.
Сообщение Teheran Times – достаточно ожидаемая утечка в условиях нарастающего американо-иранского напряжения, считает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин.
Американо-иранские отношения серьезно обострились после того, как Али Хаменеи 8 марта отклонил предложение Трампа возобновить переговоры по иранской ядерной программе. Выступая перед иранскими высокопоставленными чиновниками, Хаменеи заявил, что Тегеран не согласится вести диалог под внешним давлением и принуждением, а выполнение условий затронет обороноспособность и позиции Ирана на международной арене.
За сутки до этого, 7 марта, Трамп в интервью Fox News сообщил, что направил Хаменеи письмо с предложением заключить новую ядерную сделку, и предупредил о последствиях в случае отказа от его предложения. Хотя Трамп не раскрыл содержание письма, источники Axios сообщили, что в нем Белый дом дал Тегерану срок в два месяца на заключение новой сделки, пригрозив в противном случае началом боевых действий. Поэтому, по словам собеседников издания, США перебросили несколько бомбардировщиков B-2 на военную базу Диего-Гарсия на Маврикии в Индийском океане.
А 29 марта Sky News Arabia выложил на арабском послание Трампа к Хаменеи, которое, как утверждает телеканал, является точной копией письма от 7 марта. В нем Трамп призвал иранскую сторону оставить позади враждебность и открыть новую страницу «американо-иранского сотрудничества и взаимного уважения». В обмен на новую ядерную сделку Трамп предложил снять санкции и укрепить иранскую экономику. «Если вы отвергнете эту протянутую руку, а иранский режим выберет путь эскалации <...> ответ будет решительным и молниеносным. Мы не будем сидеть сложа руки перед лицом угроз со стороны вашего режима нашему народу или нашим союзникам», – говорится в тексте письма.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан 30 марта в эфире иранского телевидения заявил, что послание американского президента, переданное иранцам представителем Омана, хоть и оставило открытой возможность для непрямых переговоров с Вашингтоном, но этот диалог ни на йоту не продвинулся с тех пор, как США в одностороннем порядке вышли из Совместного всеобъемлющего плана действия (СВПД) в 2018 г. «Мы не избегаем переговоров, именно нарушение обещаний до сих пор вызывало у нас проблемы. Они [США] должны доказать, что им стоит доверять», – цитирует президента его пресс-служба.
В начале марта источники Bloomberg сообщили, что Москва согласилась помочь Вашингтону в переговорах с Тегераном по иранской ядерной программе. По словам собеседников агентства, Трамп обратился с такой просьбой к российскому лидеру Владимиру Путину во время телефонного разговора 12 февраля. Через несколько дней этот же вопрос обсуждали делегации из России и США на первых за три года переговорах в Эр-Рияде, пишет Bloomberg.
Язык ультиматумов – типичный способ ведения переговоров у нынешней администрации Белого дома, говорит младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии НИУ ВШЭ Илья Васькин. Таким способом, продолжает эксперт, Вашингтон пытается быстро прийти к соглашению с Тегераном и заключить новую сделку наподобие СВПД на своих условиях.
Трамп пытается предотвратить дальнейшую милитаризацию Ирана, которая потенциально может затронуть интересы США на Ближнем Востоке, говорит ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. «В последние годы иранцы добились больших успехов в своей ядерной программе и средствах доставки. Теперь, по оценкам специалистов, им потребуется несколько месяцев для создания ядерной бомбы, что сильно беспокоит как США, так и Израиль», – добавил эксперт.
Иран в целом согласен вести переговоры с США при условии, если Вашингтон станет выстраивать коммуникацию с ними уважительным тоном и перестанет навязывать свою волю, полагает Васькин: «Плюс у иранских элит есть сильное недоверие к фигуре Трампа, так как он в период своего первого президентства разорвал предыдущую сделку в 2018 г. и в целом ведет себя непредсказуемо».
В иранской ядерной программе сложилась двойственная ситуация, замечает Сокольщик. С одной стороны, США оказывают давление на Иран, с тем чтобы он не заполучил ядерную бомбу, с другой – Тегеран это воспринимает как угрозу собственному существованию, что подталкивает его к созданию ядерного оружия. К этому его вынуждает и подавление иранских опорных точек в регионе, что, по мнению иранской элиты, приводит к сжатию кольца безопасности вокруг Ирана, продолжает эксперт: «С точки зрения Тегерана, ядерное оружие остается единственной гарантией ненападения какой-либо державы на них». Поэтому в текущих условиях собеседники «Ведомостей» не исключили вероятность начала горячей фазы американо-иранского противостояния через взаимный обмен по стратегическим объектам как Ирана, с одной стороны, так США и Израиля – с другой.