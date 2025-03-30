Трамп пригрозил разбомбить Иран

На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о готовности российской стороны к взаимодействию со всеми странами по вопросу иранской ядерной сделки, поскольку ее судьба не может быть решена без участия России и Китая. В Кремле подчеркнули, что проблема ядерной программы Ирана должна решаться только мирными средствами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Исламская Республика, как и другие страны, имеет право на развитие мирного атома и делает это в строгом соответствии с международным правом. Россия исходит из заявлений Ирана о том, что страна не собирается производить ядерное оружие.