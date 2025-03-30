Трамп пригрозил разбомбить Иран

Трамп пригрозил разбомбить ИранРанее Тегеран в ответном письме американскому лидеру исключил прямые переговоры с Вашингтоном
Президент США Дональд Трамп в интервью NBC News пригрозил Ирану невиданными ранее бомбардировками в случае, если страны не заключат соглашение по иранской ядерной программе.
«Если они не пойдут на сделку, то начнутся бомбардировки. Это будут такие бомбардировки, каких они еще никогда не видели», – подчеркнул Трамп.
Он добавил, что американские и иранские официальные лица продолжают вести переговоры.
30 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что в ответном письме США Тегеран отверг прямые переговоры между странами, а дальнейшее развитие ситуации будет определяться поведением Вашингтона. По его словам, в письме говорилось, что Иран никогда не избегал диалога и «только нарушение обязательств вызвало проблемы на этом пути, которые должны быть компенсированы, а доверие – восстановлено».
9 марта Трамп заявил Fox News о желании заключить сделку по ядерной программе с Ираном. Президент США уточнил, что направил соответствующее письмо, но время на заключение соглашения ограничено. В тот же день Associated Press писало, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи отверг попытки США начать переговоры между странами, поскольку «они будут направлены на ограничение дальности полета иранских ракет и его влияния в регионе». 12 марта Хаменеи говорил, что если бы Иран захотел, то смог бы создать ядерное оружие без согласия Вашингтона.
Axios 19 марта сообщал, что Трамп направил Хаменеи письмо, в котором предложил заключить новое ядерное соглашение в течение двух месяцев. Верховный лидер Ирана назвал предложение американского лидера «обманом» и указал, что переговоры с США невозможны. Спустя несколько часов представительство Ирана при ООН допустило обсуждение ядерной программы, если целью диалога будет устранение опасений о возможной милитаризации, а не свертывание мирного атома.
На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о готовности российской стороны к взаимодействию со всеми странами по вопросу иранской ядерной сделки, поскольку ее судьба не может быть решена без участия России и Китая. В Кремле подчеркнули, что проблема ядерной программы Ирана должна решаться только мирными средствами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Исламская Республика, как и другие страны, имеет право на развитие мирного атома и делает это в строгом соответствии с международным правом. Россия исходит из заявлений Ирана о том, что страна не собирается производить ядерное оружие.