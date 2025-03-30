Иран в ответном письме Трампу исключил прямые переговоры с США

Трамп 9 марта заявил в интервью Fox News, что хочет заключить сделку по ядерной программе с Ираном и направил соответствующее письмо, но подчеркнул, что время на заключение соглашения ограничено. В этот же день Associated Press писало, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи отверг попытки Вашингтона начать переговоры между двумя странами, потому что, по его словам, «они будут направлены на ограничение дальности полета иранских ракет и его влияния в регионе». 12 марта Хаменеи заявлял, что если бы Иран захотел, то смог бы создать ядерное оружие без согласия США.