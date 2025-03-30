Иран в ответном письме Трампу исключил прямые переговоры с США
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что в ответном письме США Тегеран отверг прямые переговоры между двумя сторонами, а продолжение переговорного процесса будет определяться поведением американцев. Слова Пезешкиана приводит IRNA. Президент США Дональд Трамп ранее направил Ирану письмо по вопросу заключения сделки по ядерной программе.
«Хотя в этом ответе был отвергнут вопрос прямых переговоров между двумя сторонами, было заявлено, что путь непрямых переговоров открыт», – сказал президент Ирана на заседании правительства.
По его словам, в ответном письме было подчеркнуто, что Иран никогда не избегал переговоров и «только нарушение обязательств вызвало проблемы на этом пути, которые должны быть компенсированы, а доверие восстановлено». Именно поведение Вашингтона определит дальнейшее развитие ситуации, подчеркнул Пезешкиан.
Трамп 9 марта заявил в интервью Fox News, что хочет заключить сделку по ядерной программе с Ираном и направил соответствующее письмо, но подчеркнул, что время на заключение соглашения ограничено. В этот же день Associated Press писало, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи отверг попытки Вашингтона начать переговоры между двумя странами, потому что, по его словам, «они будут направлены на ограничение дальности полета иранских ракет и его влияния в регионе». 12 марта Хаменеи заявлял, что если бы Иран захотел, то смог бы создать ядерное оружие без согласия США.
19 марта Axios уточнил, что Трамп направил Хаменеи письмо, в котором предложил заключить новую ядерную сделку в течение двух месяцев. В случае отказа шансы на военные действия США или Израиля против ядерных объектов Ирана сильно возрастают. Письмо было передано через президента ОАЭ Мухаммеда бин Заида и его представителя Анвара Гаргаша, который доставил его в Тегеран министру иностранных дел Ирана Аббасу Арагчи.