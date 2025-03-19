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Axios: Трамп дал двухмесячный срок Ирану для заключения ядерной сделки

Ведомости

Президент США Дональд Трамп направил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи письмо, в котором предложил заключить новую ядерную сделку в течение двух месяцев, сообщает Axios со ссылкой на свои источники. В случае отказа шансы на военные действия США или Израиля против ядерных объектов Ирана значительно возрастают.

Сообщается, что письмо было передано несколько дней назад через президента ОАЭ Мухаммеда бин Заида и его представителя Анвара Гаргаша, который доставил его в Тегеран министру иностранных дел Ирана Аббасу Арагчи. В письме Трамп изложил жесткую позицию: с одной стороны, Вашингтон готов к переговорам, с другой – предупредил о последствиях отказа, подчеркнув, что не намерен вести бесконечные дипломатические дискуссии. Перед передачей послания Белый дом уведомил о его содержании Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Официальных комментариев из Вашингтона пока не поступало.

Хаменеи уже назвал письмо Трампа и его предложение «обманом», заявив, что переговоры с США невозможны. Но спустя несколько часов представительство Ирана при ООН допустило возможность обсуждения ядерной программы, если целью переговоров будет устранение опасений о возможной милитаризации, но не свертывание мирного атома. В то же время в заявлении подчеркивалось, что попытки США добиться полной ликвидации иранской ядерной программы неприемлемы.

По данным Международного агентства по атомной энергии, у Ирана накоплено достаточно 60%-но обогащенного урана, чтобы при доведении его концентрации до 90% получить материал для шести боеголовок. При этом Тегеран продолжает отрицать, что стремится создать ядерное оружие, отмечает Axios.

17 марта Трамп обвинил Иран в организации атак хуситов и подчеркнул, что любые последующие их удары будут рассматриваться как агрессия со стороны Ирана, пригрозив серьезными последствиями.

9 марта президент США Дональд Трамп говорил в интервью Fox News, что он хочет заключить сделку по ядерной программе с Ираном и направил соответствующее письмо, но подчеркнул, что время на заключение соглашения ограничено. В этот же день Associated Press писало, что Хаменеи отверг попытки Вашингтона начать переговоры между двумя странами, потому что, по его словам, «они будут направлены на ограничение дальности полета иранских ракет и его влияния в регионе». 12 марта Хаменеи заявлял, что если бы Иран захотел, то смог бы создать ядерное оружие без согласия США.

14 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Иран имеет право на развитие у себя в стране сектора мирной ядерной энергетики, дипломатические усилия для решения проблемы ядерного досье Тегерана будут продолжены.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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