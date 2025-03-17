Трамп обвинил Иран в организации атак хуситов и пригрозил последствиями
Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации атак хуситов и подчеркнул, что любые последующие их удары будут рассматриваться как агрессия со стороны Ирана, пригрозив серьезными последствиями.
Трамп написал в сети Truth Social, что Иран якобы диктует хуситам каждый шаг, поставляет им оружие, финансирует их, а также снабжает их разведданными.
«Каждый выстрел, произведенный хуситами, с этого момента будет рассматриваться как выстрел, произведенный по указанию Ирана и его оружием. Иран будет нести ответственность и столкнется с последствиями, которые будут весьма серьезными!» – заявил американский президент.
15 марта Трамп объявил о начале масштабной военной операции против хуситов в Йемене. В своем заявлении он отметил, что вооруженные силы США начали наносить удары по базам, лидерам и системам противоракетной обороны группировки, чтобы защитить американские и союзные суда, а также восстановить судоходство в Красном море.
На следующий день, 16 марта, стало известно о более 30 погибших и свыше 100 пострадавших в результате авиаударов США по Йемену. В тот же день представитель йеменских сил Яхья Сариа сообщил, что хуситы атаковали американский авианосец USS Harry S. Truman с использованием 18 баллистических ракет и беспилотников.
Хуситы Йемена атакуют связанные с Израилем суда и обстреливают Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». На фоне этого западные страны объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, которая направлена на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море. При этом хуситы объявили о приостановке своих операций после заключения перемирия в секторе Газа.
10 марта этого года лидер боевиков Абдель Малик аль-Хуси заявил, что хуситы находятся в состоянии готовности возобновить атаки на связанные с Израилем суда из-за обострения ситуации в Газе.