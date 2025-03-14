Песков: Иран имеет право на развитие сектора мирной ядерной энергетики

Песков: Иран имеет право на развитие сектора мирной ядерной энергетикиВ Кремле считают незаконными санкции в отношении «иранских друзей»
Иран имеет право на развитие у себя в стране сектора мирной ядерной энергетики, дипломатические усилия для решения проблемы ядерного досье Тегерана будут продолжены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Пескова спросили о том, как в Кремле оценивают итоги встречи представителей России, Китая и Ирана в Пекине по иранской ядерной проблеме, по итогам которой все стороны выступили за отмену незаконных санкций против Тегерана. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что главе российского государства Владимиру Путину будут своевременно предоставлены все необходимые доклады по этой теме. Продолжаются поиски всех возможных вариантов мирного урегулирования проблемы иранского ядерного досье, подчеркнул Песков.
«Мы исходим из того, что наши иранские друзья имеют право на развитие у себя в стране сектора мирной ядерной энергетики, атомной энергетики, создание целой отрасли промышленности. И вы знаете, что российская сторона принимает в этом активное участие, мы помогаем в этом плане нашим иранским друзьям», – отметил представитель Кремля.
Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Тегеран никогда «не говорил ни одного слова» о намерении получить у себя в стране в своем пользовании ядерное оружие. В связи с этим Кремль считает незаконными все санкции и ограничения в отношении Ирана.
«Нужно дальше продолжать дипломатические усилия для решения этой проблемы», – добавил Песков.
В ходе переговоров по иранской ядерной проблеме в Пекине с участием замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, замглавы иранского МИДа Казема Гарибабади и замглавы МИД КНР Ма Чжаосюя состоялся «углубленный обмен мнениями» и подчеркивалась необходимость прекратить все незаконные санкции, заявлял Ма 14 марта. Китайский дипломат отмечал, что стороны подтверждают важность сохранения Договора о нераспространении ядерного оружия «в качестве краеугольного камня международной системы ядерного нераспространения» и обращал внимание на то, что Пекин и Москва приветствуют подтверждение Тегераном мирного характера его атомных разработок и его нежелание разрабатывать ядерное оружие.
9 марта президент США Дональд Трамп говорил в интервью Fox News, что он хочет заключить сделку по ядерной программе с Ираном и направил соответствующее письмо, но подчеркнул, что время на заключение соглашения ограничено. В этот же день Associated Press писало, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи отверг попытки Вашингтона начать переговоры между двумя странами, потому что, по его словам, «они будут направлены на ограничение дальности полета иранских ракет и его влияния в регионе». 12 марта Хаменеи заявлял, что если бы Иран захотел, то смог бы создать ядерное оружие без согласия США.