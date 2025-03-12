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Глава Ирана: Тегеран может создать ядерное оружие без согласия США

Ведомости

Иран сможет создать ядерное оружие без согласия США, если бы Тегеран действительно захотел бы этого, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Его слова передает Tasnim.

«Тот факт, что у нас нет ядерного оружия и мы не стремимся к его обладанию, объясняется тем, что мы сами не хотим его иметь по разным причинам», – заявил он. Кроме того, Хаменеи предупредил, что Тегеран не стремится к войне, но если США совершат ошибку, Иран даст решительный ответ и Штаты понесут больший ущерб.

9 марта президент США Дональд Трамп призвал Иран не тянуть с началом переговоров по ядерной сделке. По словам Трампа, он направил соответствующее письмо и имеет желание заключить сделку с Ираном, «которая будет столь же эффективна, как военное решение».

Тогда же миссия Ирана при ООН заявила, что Тегеран допускает проведение переговоров для устранения опасений насчет возможной милитаризации своей ядерной программы. При этом, если целью является демонтаж мирной ядерной программы Ирана, то «такие переговоры никогда не состоятся».

12 марта стало известно, что МИД Китая, России и Ирана проведут переговоры по иранской ядерной проблеме. Тема ядерной программы Тегерана обсуждалась на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой иранского МИДа Аббасом Аракчи 25 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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