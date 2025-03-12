Глава Ирана: Тегеран может создать ядерное оружие без согласия США
Иран сможет создать ядерное оружие без согласия США, если бы Тегеран действительно захотел бы этого, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Его слова передает Tasnim.
«Тот факт, что у нас нет ядерного оружия и мы не стремимся к его обладанию, объясняется тем, что мы сами не хотим его иметь по разным причинам», – заявил он. Кроме того, Хаменеи предупредил, что Тегеран не стремится к войне, но если США совершат ошибку, Иран даст решительный ответ и Штаты понесут больший ущерб.
9 марта президент США Дональд Трамп призвал Иран не тянуть с началом переговоров по ядерной сделке. По словам Трампа, он направил соответствующее письмо и имеет желание заключить сделку с Ираном, «которая будет столь же эффективна, как военное решение».
Тогда же миссия Ирана при ООН заявила, что Тегеран допускает проведение переговоров для устранения опасений насчет возможной милитаризации своей ядерной программы. При этом, если целью является демонтаж мирной ядерной программы Ирана, то «такие переговоры никогда не состоятся».
12 марта стало известно, что МИД Китая, России и Ирана проведут переговоры по иранской ядерной проблеме. Тема ядерной программы Тегерана обсуждалась на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой иранского МИДа Аббасом Аракчи 25 февраля.