Глава Ирана: Тегеран может создать ядерное оружие без согласия США

«Тот факт, что у нас нет ядерного оружия и мы не стремимся к его обладанию, объясняется тем, что мы сами не хотим его иметь по разным причинам», – заявил он. Кроме того, Хаменеи предупредил, что Тегеран не стремится к войне, но если США совершат ошибку, Иран даст решительный ответ и Штаты понесут больший ущерб.