Трамп призвал Иран не тянуть с началом переговоров по ядерной сделке
Время на заключение сделки с Ираном по ядерной программе этой страны имеет рамки, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.
По словам Трампа, он направил соответствующее письмо и имеет желание заключить сделку с Ираном, «которая будет столь же эффективна, как военное решение».
9 марта миссия Ирана при ООН заявила, что Тегеран допускает проведение переговоров для устранения опасений насчет возможной милитаризации своей ядерной программы. При этом, если целью является демонтаж мирной ядерной программы Ирана, то «такие переговоры никогда не состоятся».
4 марта Bloomberg сообщал, что Вашингтон попросил Москву стать посредником на потенциальных переговорах с Ираном по ядерной программе. Днем позже, 5 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что проблему ядерного досье Исламской Республики необходимо решать только мирными политико-дипломатическими средствами. По словам представителя Кремля, тема Ирана была в повестке дня российско-американских переговоров в Эр-Рияде.
25 февраля на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой иранского МИДа Аббасом Аракчи также обсуждался вопрос ядерной программы Тегерана. Лавров подчеркивал, что дипломатические инструменты без использования угроз применения силы для заключения новой ядерной сделки по-прежнему сохраняются. Аракчи заявлял, что Тегеран не будет вести переговоры с Вашингтоном под давлением.