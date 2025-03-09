Трамп призвал Иран не тянуть с началом переговоров по ядерной сделке

25 февраля на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой иранского МИДа Аббасом Аракчи также обсуждался вопрос ядерной программы Тегерана. Лавров подчеркивал, что дипломатические инструменты без использования угроз применения силы для заключения новой ядерной сделки по-прежнему сохраняются. Аракчи заявлял, что Тегеран не будет вести переговоры с Вашингтоном под давлением.