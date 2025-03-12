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Россия, Китай и Иран проведут переговоры по иранской ядерной проблеме

Ведомости

МИД Китая, России и Ирана проведут переговоры по иранской ядерной проблеме, сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге.

«14 марта в Пекине состоится встреча с участием КНР, РФ и Ирана по иранской ядерной проблеме, на которой будет председательствовать заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй», – сказала она (цитата по ТАСС).

Тема ядерной программы Тегерана обсуждалась на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой иранского МИДа Аббасом Аракчи 25 февраля. 4 марта Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Вашингтон попросил Москву стать посредником на потенциальных переговорах с Ираном по ядерной программе этой страны.

Начать диалог в связи с иранской ядерной программой призвал президент США Дональд Трамп после вступления в должность в январе этого года. 9 марта американский лидер сообщил, что время на заключение сделки с Ираном по ядерной программе этой страны имеет рамки. По словам Трампа, он направил соответствующее письмо и имеет желание заключить сделку с Ираном, «которая будет столь же эффективна, как военное решение».

До этого Тегеран допустил проведение переговоров для устранения опасений насчет возможной милитаризации своей ядерной программы, сообщили в миссии Ирана при ООН. При этом иранские власти не намерены прекращать программу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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