Россия, Китай и Иран проведут переговоры по иранской ядерной проблеме

Начать диалог в связи с иранской ядерной программой призвал президент США Дональд Трамп после вступления в должность в январе этого года. 9 марта американский лидер сообщил, что время на заключение сделки с Ираном по ядерной программе этой страны имеет рамки. По словам Трампа, он направил соответствующее письмо и имеет желание заключить сделку с Ираном, «которая будет столь же эффективна, как военное решение».