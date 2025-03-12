Россия, Китай и Иран проведут переговоры по иранской ядерной проблеме
МИД Китая, России и Ирана проведут переговоры по иранской ядерной проблеме, сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге.
«14 марта в Пекине состоится встреча с участием КНР, РФ и Ирана по иранской ядерной проблеме, на которой будет председательствовать заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй», – сказала она (цитата по ТАСС).
Тема ядерной программы Тегерана обсуждалась на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой иранского МИДа Аббасом Аракчи 25 февраля. 4 марта Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Вашингтон попросил Москву стать посредником на потенциальных переговорах с Ираном по ядерной программе этой страны.
Начать диалог в связи с иранской ядерной программой призвал президент США Дональд Трамп после вступления в должность в январе этого года. 9 марта американский лидер сообщил, что время на заключение сделки с Ираном по ядерной программе этой страны имеет рамки. По словам Трампа, он направил соответствующее письмо и имеет желание заключить сделку с Ираном, «которая будет столь же эффективна, как военное решение».
До этого Тегеран допустил проведение переговоров для устранения опасений насчет возможной милитаризации своей ядерной программы, сообщили в миссии Ирана при ООН. При этом иранские власти не намерены прекращать программу.