Посредничество против ядерного кризиса

Отечественные дипломаты 30 лет занимаются иранским ядерным досье, отстаивая право на мирную ядерную программу на международных площадках. Вместе с тем даже среди иранских дипломатов, принимавших участие в переговорах и знающих о вкладе Москвы в их результат, есть те, кто негативно оценивает российскую роль. Якобы Россия стремилась сорвать переговоры, сохранить антииранские санкции и изолировать Тегеран от Запада – как в политическом, так и в экономическом плане. В иранской прессе можно встретить утверждения о том, что с этой же целью Москва сознательно втянула (косвенно) Иран в украинский конфликт.