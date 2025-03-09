Иран назвал условие для проведения переговоров по ядерной сделке

4 марта Bloomberg, ссылаясь на источники, писал, что Вашингтон попросил Москву стать посредником на потенциальных переговорах с Ираном по ядерной программе этой страны. Отмечалось, что президент США Дональд Трамп высказал такое предложение во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным 12 февраля. 5 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что проблему ядерного досье Ирана нужно решать исключительно мирными политико-дипломатическими средствами. По его словам, тема Ирана была в повестке дня российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что ожидает отдельных дискуссий по этому вопросу.