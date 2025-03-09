Иран назвал условие для проведения переговоров по ядерной сделке
Иран допускает проведение переговоров для устранения опасений насчет вероятной милитаризации своей ядерной программы, но не для ее прекращения. Об этом говорится в сообщении миссии Исламской республики при ООН в соцсети X.
Отмечается, что в случае, если обсуждения нацелены на устранение опасений по поводу возможной милитаризации ядерной программы Ирана, то они «могут быть приняты во внимание».
«Однако, если целью является демонтаж мирной ядерной программы Ирана, чтобы заявить, что то, чего не удалось добиться [бывшему президенту США Бараку] Обаме, теперь достигнуто, то такие переговоры никогда не состоятся», – говорится в сообщении.
4 марта Bloomberg, ссылаясь на источники, писал, что Вашингтон попросил Москву стать посредником на потенциальных переговорах с Ираном по ядерной программе этой страны. Отмечалось, что президент США Дональд Трамп высказал такое предложение во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным 12 февраля. 5 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что проблему ядерного досье Ирана нужно решать исключительно мирными политико-дипломатическими средствами. По его словам, тема Ирана была в повестке дня российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что ожидает отдельных дискуссий по этому вопросу.
Тема ядерной программы Тегерана обсуждалась также на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой иранского МИДа Аббасом Аракчи 25 февраля. Тогда Лавров подчеркнул, что дипломатические инструменты и без использования угроз применения силы для заключения новой ядерной сделки по-прежнему сохраняются. Аракчи говорил, что Тегеран не будет вести переговоры с Вашингтоном под давлением.