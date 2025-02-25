Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел России в ходе переговоров с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и каспийскую проблематику. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.
«В рамках обмена мнениями по актуальной глобальной и региональной повестке дня акцент был сделан на складывающейся ситуации в Сирии, Ливане, Афганистане, в зоне палестино-израильского конфликта, а также каспийской проблематике», – сказано в сообщении.
Стороны также обсудили взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, включая реализацию приоритетных совместных проектов в сферах энергетики и транспорта. Страны также договорились взаимодействовать в рамках ШОС, БРИКС и ЕАЭС.
25 февраля Лавров провел встречу с главой Аракчи. На пресс-конференции после встречи Лавров выразил признательность Ирану за взвешенную позицию Тегерана по украинскому кризису. Лавров оценил прошедшие переговоры в Иране как «обстоятельные, полезные и предметные».