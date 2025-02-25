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Лавров прибыл в столицу Катара

Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в столицу Катара. Об этом сообщает ТАСС. 23-25 февраля глава российского МИДа также посетил Турцию и Иран, где встретился с лидерами этих стран.

Катар является посредником в переговорах между Израилем и палестинской группировкой «Хамас», а также оказывает содействие воссоединению российских и украинских детей со своими семьями. Кроме того, в январе новые власти Сирии договорились с правительством арабской страны о стратегическом партнерстве. 

5 декабря прошлого года Лавров посещал Катар для участия в Дохийском форуме, где прошли переговоры по Сирии с главами министерств иностранных дел Ирана и Турции. По данным российского МИДа, на полях форума в Дохе Лавров также встретился с заместителем министра иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном, стороны обсудили ситуацию в Сирии и подтвердили «востребованность коллективных действий по недопущению дальнейшей эскалации, минимизации негативного влияния кризиса на обстановку в сопредельных странах».

В конце января министр иностранных дел РФ провел телефонный разговор с председателем совета министров, главой МИД Катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани. Тогда главы внешнеполитических ведомств заявили о необходимости сохранения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности республики, была подчеркнута важность международной поддержки в целях содействия скорейшей стабилизации обстановки в Сирии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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