Лавров прибыл в столицу Катара
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в столицу Катара. Об этом сообщает ТАСС. 23-25 февраля глава российского МИДа также посетил Турцию и Иран, где встретился с лидерами этих стран.
Катар является посредником в переговорах между Израилем и палестинской группировкой «Хамас», а также оказывает содействие воссоединению российских и украинских детей со своими семьями. Кроме того, в январе новые власти Сирии договорились с правительством арабской страны о стратегическом партнерстве.
5 декабря прошлого года Лавров посещал Катар для участия в Дохийском форуме, где прошли переговоры по Сирии с главами министерств иностранных дел Ирана и Турции. По данным российского МИДа, на полях форума в Дохе Лавров также встретился с заместителем министра иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном, стороны обсудили ситуацию в Сирии и подтвердили «востребованность коллективных действий по недопущению дальнейшей эскалации, минимизации негативного влияния кризиса на обстановку в сопредельных странах».
В конце января министр иностранных дел РФ провел телефонный разговор с председателем совета министров, главой МИД Катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани. Тогда главы внешнеполитических ведомств заявили о необходимости сохранения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности республики, была подчеркнута важность международной поддержки в целях содействия скорейшей стабилизации обстановки в Сирии.