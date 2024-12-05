Лавров прибыл в Катар для участия в Дохийском форуме
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Катар, где примет участие в Дохийском форуме. Об этом пишет ТАСС.
Форум в Дохе запланирован на 7-8 декабря. В столице Катара также ожидается встреча стран Астанинского процесса по Сирии.
3 декабря министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что главы МИД Ирана, Турции, России и Катара могут встретиться в ближайшие дни в Дохе для обсуждения ситуации в Сирии. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что встреча в астанинском формате прорабатывается.
До визита в Катар Лавров посетил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) для участия в международном форуме «Сир Бани Яс». Мероприятие является площадкой обсуждения актуальных международных проблем с участием политиков, экспертов и аналитиков из разных стран. Среди постоянных участников мероприятия страны глобального Юга и Востока.
Поездка Лаврова по странам Ближнего Востока происходит на фоне обострения сразу нескольких конфликтов в регионе. С октября 2023 г. на юге Израиля продолжается операция израильской армии против палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа, с сентября этого года Израиль проводит другую операцию против ливанского движения «Хезболла». В ноябре 2024 г. обострилась ситуация и в Сирии – сейчас сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на подконтрольные силам президента страны Башара Асада населенные пункты и военные объекты.