Лавров прибыл в Катар для участия в Дохийском форуме

Поездка Лаврова по странам Ближнего Востока происходит на фоне обострения сразу нескольких конфликтов в регионе. С октября 2023 г. на юге Израиля продолжается операция израильской армии против палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа, с сентября этого года Израиль проводит другую операцию против ливанского движения «Хезболла». В ноябре 2024 г. обострилась ситуация и в Сирии – сейчас сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на подконтрольные силам президента страны Башара Асада населенные пункты и военные объекты.