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Лавров прибыл в Катар для участия в Дохийском форуме

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Катар, где примет участие в Дохийском форуме. Об этом пишет ТАСС.

Форум в Дохе запланирован на 7-8 декабря. В столице Катара также ожидается встреча стран Астанинского процесса по Сирии. 

3 декабря министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что главы МИД Ирана, Турции, России и Катара могут встретиться в ближайшие дни в Дохе для обсуждения ситуации в Сирии. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что встреча в астанинском формате прорабатывается.

До визита в Катар Лавров посетил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) для участия в международном форуме «Сир Бани Яс». Мероприятие является площадкой обсуждения актуальных международных проблем с участием политиков, экспертов и аналитиков из разных стран. Среди постоянных участников мероприятия страны глобального Юга и Востока.

Поездка Лаврова по странам Ближнего Востока происходит на фоне обострения сразу нескольких конфликтов в регионе. С октября 2023 г. на юге Израиля продолжается операция израильской армии против палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа, с сентября этого года Израиль проводит другую операцию против ливанского движения «Хезболла». В ноябре 2024 г. обострилась ситуация и в Сирии – сейчас сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на подконтрольные силам президента страны Башара Асада населенные пункты и военные объекты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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