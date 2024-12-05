Сирийские боевики вошли в Хаму

Ситуация на поле боя для сирийской армии непростая и потенциально может ухудшиться, говорит программный координатор Российского совета по международным делам Иван Бочаров. Причины возникновения такой ситуации – не сиюминутные тактические просчеты сирийских военных, а куда более фундаментальные вопросы, например, отсутствие политических реформ в стране и какого бы то ни было политического урегулирования конфликта. Асад, по словам эксперта, в прошлом контролировал 65% сирийской территории и был убежден, что ему с помощью Ирана и России удалось одержать верх в противостоянии с оппозицией. Конфликт был в замороженном состоянии, а сирийская армия оказалась не готова к столь активным боевым действиям со стороны своих противников. Ресурсы, которыми обладает сирийское правительство, в том числе экономические, тоже не стоит переоценивать, а гуманитарная ситуация даже до наступления сирийских повстанцев была хуже, чем во время активной фазы боевых действий. Для России и Ирана отступление сирийских правительственных сил может привести к дополнительным издержкам и необходимости больше внимания уделять происходящему в стране, резюмирует Бочаров.