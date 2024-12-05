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Сирийские боевики вошли в Хаму

Это второе крупное поражение правительственных войск за неделю с начала эскалации
Нурлан Гасымов
MOHAMMED AL RIFAI / TASS
MOHAMMED AL RIFAI / TASS

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в РФ)» и союзная им «Свободная сирийская армия» 5 декабря захватили Хаму – четвертый по величине город в Сирии, передает сирийское государственное агентство SANA. Это вторая крупная неудача правительственной армии после потери Алеппо c начала новой эскалации в арабской республике 27 ноября.

Командование сирийской армии приняло решение отступить из Хамы и передислоцировать свои силы за пределами города с целью сохранения жизни мирных жителей и для того, чтобы не вовлекать их в боевые действия внутри городской черты, говорится в заявлении главного командования сирийских вооруженных сил, опубликованном агентством SANA.

Захват боевиками Хамы последовал спустя пять дней после того, как они захватили другой крупный город на севере страны – Алеппо. Утром 5 декабря джихадисты сообщили, что они заняли районы на северо-востоке Хамы, а также вошли в центральную тюрьму, освободив оттуда заключенных. Позже представители сирийских военных подтвердили факт прорыва обороны города, добавив, что во время наступления джихадисты также использовали удары смертников. Как передает Reuters со ссылкой на боевиков, в штурме участвовали и поддерживаемые Турцией отряды Сирийской национальной армии, которая контролирует узкую полосу территории вдоль сирийско-турецкой границы.  

Хама находится на перекрестке путей и связывает центр с севером, востоком и западом страны, город оставался под контролем правительства Башара Асада на протяжении всей гражданской войны с 2011 г. При этом потеря Хамы последовала несмотря на переброску Ираном подкрепления, состоящего из бойцов иракских шиитских группировок «Бадр» и «Нуджабаа», на помощь президенту Асаду. После захвата города командир ХТШ Абу Мухаммед аль-Джулани в своем видеообращении призвал власти Ирака помешать их дальнейшей переброске.

Исторически Хама была центром сопротивления правлению семьи Асадов: в 1982 г. «Братья-мусульмане (организация признана террористической и запрещена в РФ)» при поддержке местного населения подняли антиправительственный мятеж в городе. Восстание было подавлено правительственными войсками лишь спустя три недели. В период арабской весны в 2011 г. там также вспыхивали антиправительственные протесты.

Захват Хамы, скорее всего, откроет дорогу боевикам для наступления на Хомс – другой ключевой перекресток в 40 км к югу от Хамы, соединяющий самые густонаселенные районы в Сирии.

Сирийская армия вряд ли сможет отбить атаку боевиков на Хомс без масштабного ввода проиранских шиитских группировок из Ирака, а также иранских регулярных войск, считает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. «Проблема в том, что в условиях существующей сейчас напряженности между Ираном и Израилем, любые крупные подкрепления из Ирака и Ирана могут стать целью ударов ВВС Израиля и прикрыть их в Сирии нечем», – заметил эксперт.

Беспилотники активно применялись в зоне боевых действий в Сирии еще в 2010-е гг. – например, боевики использовали для разведки квадрокоптеры, продолжает Лямин. К чему сирийские войска оказались не готовы, так это к активному применению боевиками именно дронов-камикадзе, в первую очередь fpv-дронов и небольших дронов-камикадзе самолетного типа, которыми боевики стараются выбивать офицеров сирийской армии.

Ситуация на поле боя для сирийской армии непростая и потенциально может ухудшиться, говорит программный координатор Российского совета по международным делам Иван Бочаров. Причины возникновения такой ситуации – не сиюминутные тактические просчеты сирийских военных, а куда более фундаментальные вопросы, например, отсутствие политических реформ в стране и какого бы то ни было политического урегулирования конфликта. Асад, по словам эксперта, в прошлом контролировал 65% сирийской территории и был убежден, что ему с помощью Ирана и России удалось одержать верх в противостоянии с оппозицией. Конфликт был в замороженном состоянии, а сирийская армия оказалась не готова к столь активным боевым действиям со стороны своих противников. Ресурсы, которыми обладает сирийское правительство, в том числе экономические, тоже не стоит переоценивать, а гуманитарная ситуация даже до наступления сирийских повстанцев была хуже, чем во время активной фазы боевых действий. Для России и Ирана отступление сирийских правительственных сил может привести к дополнительным издержкам и необходимости больше внимания уделять происходящему в стране, резюмирует Бочаров.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

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