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FT: боевики в Сирии наладили собственное производство беспилотников и ракет

Ведомости

Формирования боевиков в Сирии наладили собственное производство беспилотников и ракет. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Аналитики уточнили газете, что большая часть необходимых знаний для производства беспилотников и ракет может быть почерпнута из онлайн-ресурсов. По данным издания, боевики производят дроны в мастерских, которые находятся в домах, гаражах или переоборудованных складах. При невозможности достать детали они используют 3D-принтеры.

«Это обычная история для современных конфликтов: мы видели подобную тактику в Азербайджане, на Украине и в других странах», – отметил сотрудник Королевского колледжа Лондона Бродерик Макдональд.

Он добавил, что в ходе последнего наступления вооруженные формирования также захватили военную технику, включая танки и системы противовоздушной обороны.

С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Атаки совершают члены «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ), союзная им Свободная сирийская армия и группировки террористов из Центральной Азии. Это первое серьезное столкновение между повстанцами и армией с марта 2020 г., когда при посредничестве Турции и России стороны договорились о прекращении огня.

Сирийская армия совместно с российскими военными отражают атаку боевиков. По данным генеральной дирекции радио и телевидения Сирии, вооруженные силы страны уничтожили более 1600 боевиков за неделю при поддержке российских ВКС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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