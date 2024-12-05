FT: боевики в Сирии наладили собственное производство беспилотников и ракет
Формирования боевиков в Сирии наладили собственное производство беспилотников и ракет. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Аналитики уточнили газете, что большая часть необходимых знаний для производства беспилотников и ракет может быть почерпнута из онлайн-ресурсов. По данным издания, боевики производят дроны в мастерских, которые находятся в домах, гаражах или переоборудованных складах. При невозможности достать детали они используют 3D-принтеры.
«Это обычная история для современных конфликтов: мы видели подобную тактику в Азербайджане, на Украине и в других странах», – отметил сотрудник Королевского колледжа Лондона Бродерик Макдональд.
Он добавил, что в ходе последнего наступления вооруженные формирования также захватили военную технику, включая танки и системы противовоздушной обороны.
С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Атаки совершают члены «Хайят Тахрир аш-Шам»
Сирийская армия совместно с российскими военными отражают атаку боевиков. По данным генеральной дирекции радио и телевидения Сирии, вооруженные силы страны уничтожили более 1600 боевиков за неделю при поддержке российских ВКС.