Сирийская армия контратакует джихадистов

Чуть позже начальник штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Хоссейн Бакери провел телефонные переговоры со своими коллегами из Ирака и Сирии, а также с министром обороны России Андреем Белоусовым, в ходе которых они договорились принять необходимые меры для поддержки сирийской армии, передает агентство Tasnim. Дальнейшее продвижение сирийской армии на север будет зависеть от ее способности стабилизировать фронт, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. Ситуация в районе Хамы пока крайне неустойчивая и некоторые населенные пункты регулярно переходят из рук в руки, отметил эксперт: «Хотя правительственным войскам удалось не допустить полного обвала фронта, наступление боевиков еще не остановлено».