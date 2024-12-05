Сирийская армия контратакует джихадистов

Сирийская армия контратакует джихадистовИран готов оказать помощь войсками и отправляет своих прокси
Правительственная армия Сирии перешла в контрнаступление и отбросила боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в России) и союзную им «Свободную сирийскую армию» более чем на 20 км от окраин города Хамы, сообщил 4 декабря телеканал Al Mayadeen. Операция прошла на следующий день после того, как боевики приблизились к городу на расстояние 6 км.
Как пишет Reuters со ссылкой на источники в рядах боевиков и сирийской армии, успех правительственных войск стал возможен после того, как проиранские шиитские ополчения помогли укрепить передовые позиции армии. Накануне агентство также сообщило о переброске из соседнего Ирака в Сирию крупного подкрепления, состоящего из бойцов из состава иракских шиитских группировок «Бадр» и «Нуджабаа», на помощь президенту Сирии Башару Асаду. Свою поддержку Асаду также выразила союзная Ирану группировка хуситов «Ансар Аллах» из Йемена. Одновременно сирийская армия успешно отражает атаки курдско-арабского Союза демократических сил в районе Дейр-эз-Зор на востоке страны, которые проводятся при огневой поддержке подразделений США, передает Al Mayadeen.
Незадолго до сирийских контратак министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью Al Araby Al Jadeed заявил, что Тегеран рассмотрит возможность отправки своих войск в Сирию в случае поступления соответствующего запроса от Дамаска. Он также сообщил, что намерен посетить Москву для обсуждения с российским руководством сирийского кризиса. По его словам, активность боевиков в Сирии может нанести вред соседней Иордании, Ираку и Турции.
Чуть позже начальник штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Хоссейн Бакери провел телефонные переговоры со своими коллегами из Ирака и Сирии, а также с министром обороны России Андреем Белоусовым, в ходе которых они договорились принять необходимые меры для поддержки сирийской армии, передает агентство Tasnim. Дальнейшее продвижение сирийской армии на север будет зависеть от ее способности стабилизировать фронт, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. Ситуация в районе Хамы пока крайне неустойчивая и некоторые населенные пункты регулярно переходят из рук в руки, отметил эксперт: «Хотя правительственным войскам удалось не допустить полного обвала фронта, наступление боевиков еще не остановлено».
Переброска регулярных войск из Ирана в Сирию будет возможна в случае полного поражения сирийской армии, продолжает Лямин. При этом отправка частей иранской армии в арабскую республику может привести к новой эскалации в регионе, замечает эксперт. «Наверняка Израиль попытается воспрепятствовать перемещениям иранских военных, а из-за слабости сирийской ПВО они будут крайне уязвимыми перед атаками израильских ВВС, что внесет дополнительную напряженность в ирано-израильский конфликт», – объяснил эксперт.
С Ляминым согласен старший эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. По его словам, из-за сильной военной и финансовой зависимости от Ирана Асад оказался в заложниках ситуации, а в случае тотального провала сирийской армии помощь Ирана не может гарантировать выживания его правительства. «Даже Турция, которая на словах выступает против Израиля, на деле солидарна с израильской политикой по ослаблению Асада и противодействию иранскому влиянию в Сирии», – заключил эксперт.