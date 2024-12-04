Сирийские ВС при помощи РФ ликвидировали более 1600 боевиков за неделю
Вооруженные силы Сирии уничтожили более 1600 боевиков за неделю при поддержке российских ВКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генеральную дирекцию радио и телевидения Сирии.
Речь идет в том числе о запрещенной группировке «Джебхат ан-Нусра
3 декабря командующий CJTFOIR (Combined Joint Task Force – Operation Inherent Resolve – Совместная объединенная оперативная группа) использовал горячую линию для связи с Россией по Сирии.
30 ноября Сирийская армия при поддержке российских ВКС за сутки нанесла удары по пунктам управления, складам и позициям, что привело к ликвидации более 300 боевиков.
С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Атаки совершают члены «Хайят Тахрир аш-Шам»