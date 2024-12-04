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Сирийские ВС при помощи РФ ликвидировали более 1600 боевиков за неделю

Ведомости

Вооруженные силы Сирии уничтожили более 1600 боевиков за неделю при поддержке российских ВКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генеральную дирекцию радио и телевидения Сирии.

Речь идет в том числе о запрещенной группировке «Джебхат ан-Нусра (организация признана террористической и запрещена в РФ)», передает дирекция.

3 декабря командующий CJTFOIR (Combined Joint Task Force – Operation Inherent Resolve – Совместная объединенная оперативная группа) использовал горячую линию для связи с Россией по Сирии.

30 ноября Сирийская армия при поддержке российских ВКС за сутки нанесла удары по пунктам управления, складам и позициям, что привело к ликвидации более 300 боевиков.

С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Атаки совершают члены «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ), союзная им Свободная сирийская армия и группировки террористов из Центральной Азии. Это первое серьезное столкновение между повстанцами и армией с марта 2020 г., когда при посредничестве Турции и России стороны договорились о прекращении огня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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