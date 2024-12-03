США использовали горячую линию с Россией по ситуации в Сирии
Командующий CJTFOIR (Combined Joint Task Force – Operation Inherent Resolve – Совместная объединенная оперативная группа) использовал горячую линию для связи с Россией по Сирии. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
«Я не буду вдаваться в подробности этих переговоров кроме того, что у нас есть механизм коммуникации для предотвращения возможных просчетов. И опять же, мы продолжим общаться со странами по всему региону, продолжая следить за развитием ситуации», – пояснил Райдер.
С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Атаки совершают члены «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ), союзная им Свободная сирийская армия и группировки террористов из Центральной Азии. Это первое серьезное столкновение между повстанцами и армией с марта 2020 г., когда при посредничестве Турции и России стороны договорились о прекращении огня.
По данным Anadolu на 1 декабря, боевики захватили крупнейший город Сирии Алеппо и более 50 населенных пунктов в его провинциях и Хамы, в том числе район Мааррет-эн-Нууман в Идлибе – стратегический узел на трассе М5, которая соединяет Алеппо, Идлиб, Хаму, Хомс и Дамаск с Иорданией.
2 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает поддерживать президента Сирии Башара Асада и поддерживает контакты на соответствующих уровнях. Президент России Владимир Путин и иранский лидер Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора выразили поддержку действиям властей Сирии по восстановлению конституционного порядка и территориальной целостности страны.