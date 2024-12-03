США использовали горячую линию с Россией по ситуации в Сирии

«Я не буду вдаваться в подробности этих переговоров кроме того, что у нас есть механизм коммуникации для предотвращения возможных просчетов. И опять же, мы продолжим общаться со странами по всему региону, продолжая следить за развитием ситуации», – пояснил Райдер.