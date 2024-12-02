Почему рухнула оборона сирийской армии в Алеппо

Отступление сирийской армии в Хаму вызвало коллапс обороны правительственных войск на огромном участке фронта от Алеппо до южного Идлиба, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. За несколько дней, заметил эксперт, Дамаск утратил контроль над теми территориями, которые были освобождены в ходе изнурительных боев во второй половине 2010-х гг., и даже над теми участками, которые боевики не могли взять ранее, вроде цитадели Алеппо. «К северу от города местное шиитское ополчение вслед за «передислоцирующейся» сирийской армией еле успело эвакуировать население шиитских городков Нубболь и Захраа, жители которых вынуждены были бросить все имущество, чтобы не попасть в новую осаду», – добавил эксперт.