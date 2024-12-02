Почему рухнула оборона сирийской армии в Алеппо

Почему рухнула оборона сирийской армии в АлеппоБои с джихадистами развернулись к северу от ключевого города Хамы
Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам
За время гражданской войны сирийская оппозиция неоднократно пыталась установить полный контроль над Хамой и одноименной провинцией. Но была окончательно выбита из этого региона правительственными войсками при поддержке российских ВКС в 2016 г.
Как передает лондонский Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), перед наступлением на Хаму оппозиция впервые с начала гражданской войны установила свой контроль над аэропортом в Алеппо. Воспользовавшись отступлением правительственных войск из города, проамериканские подразделения из курдско-арабского альянса «Сирийские демократические силы» заняли восток Алеппо, а также пытались открыть коридор в анклав Тель-Рифаат на северо-западе страны, контролируемый курдской группировкой «Отряды народной самообороны» (YPG). Но, как пишет Alarabiya и Anadolu со ссылкой на источники в турецкой службе безопасности, эти попытки заблокировала поддерживаемая Анкарой Сирийская национальная армия, которая контролирует территорию к северу от Алеппо вдоль границы с Турцией.
Правда, турецкие власти отказались признавать какую-либо свою ответственность за события в Алеппо. «Мы будем избегать действий, которые могут спровоцировать новую волну миграции. <...> Мы никогда не позволим террористической структуре в Сирии стать государством», – передает заявление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана газета Yeni Safak. Он также отметил, что «жизнь террористических организаций» поддерживает США, иначе, по его словам, они не продержались бы и трех дней.
В свою очередь, представитель Совета национальной безопасности США Шон Саветт заявил, что потеря сирийскими властями контроля над Алеппо вызвана зависимостью Дамаска от военной помощи Москвы и Тегерана.
По данным SOHR, во время наступления к вечеру 30 ноября боевики ХТШ захватили несколько поселений на севере провинции Хама. С целью защиты города, отмечает SOHR, сирийские власти установили новые КПП на окраинах города Хамы и в сельской местности и передислоцировали в этот район крупные воинские соединения и технику. Информацию о крупном подкреплении также подтвердил губернатор региона Камаль Бармо в эфире радиостанции Sham FM.
При этом представители минобороны Сирии на своей странице в Facebook
В то же время президент Сирии Башар Асад в телефонном разговоре с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном сообщил, что Дамаск «успешно и решительно отражает атаку террористов» и в скором времени перейдет в контрнаступление «с помощью своих друзей и союзников».
По данным Минобороны России, сирийские военные при содействии российских ВВС продолжают наносить удары по местам скоплениям живой силы и центрам снабжения оппозиции и ликвидировали по меньшей мере 300 боевиков. Как передает сирийская генеральная дирекция радио и телевидения, с начала эскалации сирийская армия уничтожила порядка 1000 бойцов ХТШ.
Новая эскалация в Сирии также вызвала спекуляции вокруг возможного визита Асада в Москву. Как передает саудовское издание Al Asharq со ссылкой на источники, в российской столице он мог обсудить с российскими властями отношения Дамаска с Анкарой, а также сокращение иранского военного присутствия в Сирии. Чуть позже представитель Кремля Дмитрий Песков отказался подтверждать эту информацию, добавив, что Россия выступает за скорейшее восстановление конституционного порядка в арабской республике.
Как бы там ни было, возобновление боевых действий между противниками Асада и правительственными войсками было в центре внимания телефонных переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с коллегами: турецким министром Фиданом и иранским – Аббасом Аракчи 30 ноября.
Отступление сирийской армии в Хаму вызвало коллапс обороны правительственных войск на огромном участке фронта от Алеппо до южного Идлиба, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. За несколько дней, заметил эксперт, Дамаск утратил контроль над теми территориями, которые были освобождены в ходе изнурительных боев во второй половине 2010-х гг., и даже над теми участками, которые боевики не могли взять ранее, вроде цитадели Алеппо. «К северу от города местное шиитское ополчение вслед за «передислоцирующейся» сирийской армией еле успело эвакуировать население шиитских городков Нубболь и Захраа, жители которых вынуждены были бросить все имущество, чтобы не попасть в новую осаду», – добавил эксперт.
По словам Лямина, за оборону Алеппо отвечали силы 30-й дивизии сирийской республиканской гвардии, местные ополчения и подконтрольные КСИР подразделения от ливанской группировки «Хезболла», хазарейской «Фатимиюн» до пакистанской «Зейнабиюн». «Оборону на данном участке фронта серьезно ослабил значительный отход этих подразделений в Сирийскую пустыню для борьбы против активизировавшихся спящих ячеек ИГ
В боях с ХТШ на севере провинции Хама сирийским войскам пока удается переломить ситуацию в свою пользу, в том числе за счет подкреплений, которые не успели дойти до Алеппо, продолжает Лямин: «В целом обстановка на северо-западе Сирии остается тяжелой, из-за коллапса фронта в Алеппо и на юге Идлиба в руки боевиков попало большое количество вооружения, включая тяжелое».
Военные операции сирийской оппозиции носят оппортунистический характер: они устремляются только в те районы, где чувствуют снижение влияния Дамаска, считает старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь. Текущая эскалация вряд ли могла быть вызвана воздействием внешних сил, полагает эксперт: «Даже Турция, которая так или иначе задействована в гражданской войне, также не заинтересована в нынешнем масштабе боевых действий. Хотя, с другой стороны, президент страны Эрдоган, вероятно, попытается воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы склонить Асада к переговорам на своих условиях».
Ранее Дамаск неоднократно настаивал на полном выводе турецких вооруженных сил из пределов своей страны в качестве предварительного условия для возобновления переговоров с Анкарой. При этом турецкие власти опасаются, что после вывода своих военных из приграничных территорий туда, по их мнению, войдут курдские вооруженные формирования, союзные Рабочей партии Курдистана, с которой Турция ведет вооруженную борьбу.
Как считает Зелтынь, широкое вовлечение России в текущий конфликт возможно лишь в том случае, если Москва почувствует угрозу существующему политическому строю в Дамаске. При этом Иран, продолжает эксперт, скорее всего, не сможет оказать существенную помощь Асаду, поскольку союзная им «Хезболла» понесла существенные потери в ходе столкновения с Израилем и теперь вынуждена залечивать раны в соседнем Ливане.