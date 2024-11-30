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Сирийская армия при поддержке ВКС России уничтожила за сутки около 300 боевиков

Ведомости

Сирийская армия при поддержке российских ВКС за сутки нанесла удары по пунктам управления, складам и позициям, что привело к ликвидации более 300 боевиков. Об этом говорится в заявлении заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олега Игнасюка.

В тезисах его выступления на брифинге сказано, что авиация международной коалиции под руководством США нарушает протоколы деконфликтации, осуществляя несогласованные полеты, включая использование беспилотников и боевых самолетов. За сутки зафиксировано пять таких случаев.

В районе Эт-Танф зарегистрировано 12 нарушений воздушного пространства Сирии, что увеличивает риск авиационных инцидентов и обостряет ситуацию в регионе, сказано в заявлении.

27 ноября в Сирии началась крупная атака боевиков из движения «Джабхат ан-Нусра» и их союзников, входящих в группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ). К 30 ноября боевики захватили Алеппо и ключевые города в провинции Идлиб, включая Мааррат-эн-Нууман, установив контроль над всей провинцией. В результате атак погибло множество сирийских военных.

Сирийской армии содействуют Вооруженные силы России. По данным российского Центра по примирению, 28 и 30 ноября было уничтожено около 600 боевиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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