Сирийская армия при поддержке ВКС России уничтожила за сутки около 300 боевиков

Сирийская армия при поддержке российских ВКС за сутки нанесла удары по пунктам управления, складам и позициям, что привело к ликвидации более 300 боевиков. Об этом говорится в заявлении заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олега Игнасюка.