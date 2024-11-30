Сирийская армия при поддержке ВКС России уничтожила за сутки около 300 боевиков
Сирийская армия при поддержке российских ВКС за сутки нанесла удары по пунктам управления, складам и позициям, что привело к ликвидации более 300 боевиков. Об этом говорится в заявлении заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олега Игнасюка.
В тезисах его выступления на брифинге сказано, что авиация международной коалиции под руководством США нарушает протоколы деконфликтации, осуществляя несогласованные полеты, включая использование беспилотников и боевых самолетов. За сутки зафиксировано пять таких случаев.
В районе Эт-Танф зарегистрировано 12 нарушений воздушного пространства Сирии, что увеличивает риск авиационных инцидентов и обостряет ситуацию в регионе, сказано в заявлении.
27 ноября в Сирии началась крупная атака боевиков из движения «Джабхат ан-Нусра» и их союзников, входящих в группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ). К 30 ноября боевики захватили Алеппо и ключевые города в провинции Идлиб, включая Мааррат-эн-Нууман, установив контроль над всей провинцией. В результате атак погибло множество сирийских военных.
Сирийской армии содействуют Вооруженные силы России. По данным российского Центра по примирению, 28 и 30 ноября было уничтожено около 600 боевиков.