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Песков: Россия находится в постоянном диалоге с властями Сирии

Ведомости

Россия внимательно наблюдает за ситуацией в Сирии и поддерживает постоянный диалог с властями страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В зависимости от оценки ситуации можно будет говорить о той степени помощи, которая необходима для властей Сирии, с тем чтобы справиться с боевиками и ликвидировать эту угрозу», – подчеркнул Песков.

Сирийская оппозиция с 27 ноября предприняла крупную атаку на широком фронте. Атаки совершают члены «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ), Свободная сирийская армия и группировки террористов из Центральной Азии. Группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо.

Сирийская армия совместно с российскими военными отражают атаку боевиков. По данным генеральной дирекции радио и телевидения Сирии на 4 декабря, вооруженные силы страны уничтожили более 1600 боевиков за неделю при поддержке российских ВКС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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