Песков: Россия находится в постоянном диалоге с властями Сирии

Сирийская оппозиция с 27 ноября предприняла крупную атаку на широком фронте. Атаки совершают члены «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ), Свободная сирийская армия и группировки террористов из Центральной Азии. Группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо.