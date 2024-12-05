Песков: Россия находится в постоянном диалоге с властями Сирии
Россия внимательно наблюдает за ситуацией в Сирии и поддерживает постоянный диалог с властями страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В зависимости от оценки ситуации можно будет говорить о той степени помощи, которая необходима для властей Сирии, с тем чтобы справиться с боевиками и ликвидировать эту угрозу», – подчеркнул Песков.
Сирийская оппозиция с 27 ноября предприняла крупную атаку на широком фронте. Атаки совершают члены «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ), Свободная сирийская армия и группировки террористов из Центральной Азии. Группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо.
Сирийская армия совместно с российскими военными отражают атаку боевиков. По данным генеральной дирекции радио и телевидения Сирии на 4 декабря, вооруженные силы страны уничтожили более 1600 боевиков за неделю при поддержке российских ВКС.