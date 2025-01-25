Лавров обсудил с главой МИД Катара ситуацию в Сирии

5 декабря прошлого года Лавров прибыл в Катар для участия в Дохийском форуме, где прошли переговоры по Сирии с участием глав МИД Ирана Аббаса Арагчи и МИД Турции Хакана Фидана. По данным российского МИДа, на полях форума в Дохе Лавров также встретился с заместителем министра иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном, стороны обсудили ситуацию в Сирии и подтвердили «востребованность коллективных действий по недопущению дальнейшей эскалации, минимизации негативного влияния кризиса на обстановку в сопредельных странах».