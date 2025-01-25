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Лавров обсудил с главой МИД Катара ситуацию в Сирии

Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с председателем совета министров, главой МИД Катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани, стороны обсудили события в Сирии, передает сайт российского дипведомства.

Министры двух стран, как отмечается в сообщении, обменялись мнениями о развитии событий на Ближнем Востоке, при этом особое внимание стороны уделили ситуации в Сирии и вокруг нее.

Главы внешнеполитических ведомств также заявили о необходимости сохранения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности республики, была подчеркнута важность международной поддержки в целях содействия скорейшей стабилизации обстановки в Сирии.

Кроме того, Лавров обсудил с катарским коллегой вопросы дальнейшего развития дружественных отношений Москвы и Дохи, в том числе сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях.

5 декабря прошлого года Лавров прибыл в Катар для участия в Дохийском форуме, где прошли переговоры по Сирии с участием глав МИД Ирана Аббаса Арагчи и МИД Турции Хакана Фидана. По данным российского МИДа, на полях форума в Дохе Лавров также встретился с заместителем министра иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном, стороны обсудили ситуацию в Сирии и подтвердили «востребованность коллективных действий по недопущению дальнейшей эскалации, минимизации негативного влияния кризиса на обстановку в сопредельных странах».

Вооруженная сирийская оппозиция 8 декабря объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Президент Сирии Башар Асад получил политическое убежище в Москве. Исполняющим обязанности премьер-министра арабской республики стал Мухаммед аль-Башир.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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