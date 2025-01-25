Лавров обсудил с главой МИД Катара ситуацию в Сирии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с председателем совета министров, главой МИД Катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани, стороны обсудили события в Сирии, передает сайт российского дипведомства.
Министры двух стран, как отмечается в сообщении, обменялись мнениями о развитии событий на Ближнем Востоке, при этом особое внимание стороны уделили ситуации в Сирии и вокруг нее.
Главы внешнеполитических ведомств также заявили о необходимости сохранения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности республики, была подчеркнута важность международной поддержки в целях содействия скорейшей стабилизации обстановки в Сирии.
Кроме того, Лавров обсудил с катарским коллегой вопросы дальнейшего развития дружественных отношений Москвы и Дохи, в том числе сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях.
5 декабря прошлого года Лавров прибыл в Катар для участия в Дохийском форуме, где прошли переговоры по Сирии с участием глав МИД Ирана Аббаса Арагчи и МИД Турции Хакана Фидана. По данным российского МИДа, на полях форума в Дохе Лавров также встретился с заместителем министра иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном, стороны обсудили ситуацию в Сирии и подтвердили «востребованность коллективных действий по недопущению дальнейшей эскалации, минимизации негативного влияния кризиса на обстановку в сопредельных странах».
Вооруженная сирийская оппозиция 8 декабря объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Президент Сирии Башар Асад получил политическое убежище в Москве. Исполняющим обязанности премьер-министра арабской республики стал Мухаммед аль-Башир.