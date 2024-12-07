Главы МИД России, Ирана и Турции начали переговоры в Дохе по ситуации в Сирии

Лавров прибыл в Катар для участия в Дохийском форуме 5 декабря. До этого министр иностранных дел Ирана сообщил, что главы МИД Ирана, Турции, России и Катара могут встретиться в ближайшие дни в Дохе для обсуждения ситуации в Сирии. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что встреча в Астанинском формате прорабатывается.