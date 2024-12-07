Главы МИД России, Ирана и Турции начали переговоры в Дохе по ситуации в Сирии
Министры иностранных дел Ирана, Турции и России начали переговоры на полях Дохийского форума, встреча проходит в закрытом режиме, передает ТАСС.
В заседании, по данным агентства, принимают участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, главы МИД Ирана Аббас Арагчи и МИД Турции Хакан Фидан.
Лавров прибыл в Катар для участия в Дохийском форуме 5 декабря. До этого министр иностранных дел Ирана сообщил, что главы МИД Ирана, Турции, России и Катара могут встретиться в ближайшие дни в Дохе для обсуждения ситуации в Сирии. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что встреча в Астанинском формате прорабатывается.
В конце ноября вооруженные формирования исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ), она же бывшая «Джебхат ан-Нусра» (организация признана террористической и запрещена в РФ), а также поддерживаемая Анкарой и созданная при ее организационной помощи оппозиционная Сирийская национальная армия (СНА) захватили Алеппо – «экономическую столицу» Сирии. Также президент Башар Асад сдал большую часть одноименной провинции и полностью провинцию Идлиб.
5 декабря была захвачена Хама – четвертый по величине город в Сирии, а на следующий день ТАСС сообщил о предотвращении ВС Сирии нападения боевиков на провинцию Латакия. Лидер группировки Абу Мухаммад аль-Джулани назвал целью оппозиции свержение Асада.