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Главы МИД России, Ирана и Турции начали переговоры в Дохе по ситуации в Сирии

Ведомости

Министры иностранных дел Ирана, Турции и России начали переговоры на полях Дохийского форума, встреча проходит в закрытом режиме, передает ТАСС.

В заседании, по данным агентства, принимают участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, главы МИД Ирана Аббас Арагчи и МИД Турции Хакан Фидан.

Лавров прибыл в Катар для участия в Дохийском форуме 5 декабря. До этого министр иностранных дел Ирана сообщил, что главы МИД Ирана, Турции, России и Катара могут встретиться в ближайшие дни в Дохе для обсуждения ситуации в Сирии. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что встреча в Астанинском формате прорабатывается.

В конце ноября вооруженные формирования исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ), она же бывшая «Джебхат ан-Нусра» (организация признана террористической и запрещена в РФ), а также поддерживаемая Анкарой и созданная при ее организационной помощи оппозиционная Сирийская национальная армия (СНА) захватили Алеппо – «экономическую столицу» Сирии. Также президент Башар Асад сдал большую часть одноименной провинции и полностью провинцию Идлиб.

5 декабря была захвачена Хама – четвертый по величине город в Сирии, а на следующий день ТАСС сообщил о предотвращении ВС Сирии нападения боевиков на провинцию Латакия. Лидер группировки Абу Мухаммад аль-Джулани назвал целью оппозиции свержение Асада.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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