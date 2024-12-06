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Как Сирийская Арабская Республика исчезает с карты мира

Исламисты и прокси Анкары взяли север страны и отрезают Дамаск от моря, на юге – восстание
Илья Лакстыгал
Omar Albam / AP Photo
Omar Albam / AP Photo

В субботу 7 декабря на полях политологической конференции в столице Катара Дохе министры иностранных дел России Сергей Лавров, Ирана Аббас Аракчи и Турции Хакан Фидан проведут внеплановую встречу в так называемом Астанинском формате. Этот формат ранее позволил «заморозить» гражданскую войну в Сирии и разделить большую ее часть на зоны ответственности. Нынешняя встреча организована в связи с резко обострившейся военно-политической ситуацией в стране, всего лишь за неделю приведшей к серьезному изменению баланса сил, последний раз зафиксированному в 2019-2020 гг. 

Поддерживаемое Москвой и Тегераном правительство президента Сирии Башара Асада, сидящее в Дамаске, еще в ноябре контролировало почти 70% территории страны. А теперь войска Асада уже неделю отступают под натиском исламистов и вооруженной оппозиции, теряя территории, крупные города, военные базы и транспортные узлы на севере, юге и в центре Сирии. Всерьез возникла угроза утратить связь между столицей и побережьем Средиземного моря.

В боевых действиях задействованы российские ВКС: они атакуют двигающихся с севера боевиков. Москва дала понять, что оценивает обстановку в стране крайне серьезно. Днем 6 декабря посольство России в Дамаске официально призвало российских граждан коммерческими рейсами покинуть Сирию через действующие аэропорты. Пока улететь можно из Дамаска и Латакии, международный аэропорт Алеппо прекратил работу после захвата исламистами.

Обрушенный баланс

Действовавшее еще в ноябре статус-кво сформировалось после того, как весной 2020 г. сирийская правительственная армия при поддержке иранских советников, проиранских шиитских группировок и ВКС России в своем последнем наступлении «отодвинула» исламистов и оппозиционные группировки от пригородов Алеппо. Тогда же был взят под контроль и проходивший по краю Идлиба последний заблокированный противниками правительства участок трассы М-5 «Алеппо-Дамаск» к северу от Хамы.

Но в конце ноября 2024 г. базирующиеся в провинции Идлиб (там с 2017 г., согласно российско-турецко-иранским договоренностям, действовала одна из «зон деэскалации») вооруженные формирования исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ), она же бывшая «Джебхат ан-Нусра» (организация признана террористической и запрещена в РФ), а также поддерживаемая Анкарой и созданная при ее организационной помощи оппозиционная «Сирийская национальная армия» (СНА) нанесли внезапный удар. 

Они уже к 30 ноября захватили Алеппо – «экономическую столицу» Сирии. Город был сдан практически без боя. Также Асад сдал большую часть одноименной провинции и полностью провинцию Идлиб вместе с трассой М-5. На северо-восток, в окрестностях Алеппо в руки ХТШ без боя вместе с запасами вооружений и техникой попала авиабаза Квейрис, в 2015-2016 гг. выдержавшая в полной изоляции осаду боевиков ИГ (организация признана террористической и запрещена в РФ) Пала и авиабаза Абу-Духур у трассы М-5 на юг от Алеппо, также выдержавшая долгую осаду в начале гражданской войны и возвращенная под контроль армии четыре года назад.

Заодно ХТШ и СНА оттеснили к северу, востоку из Алеппо и его окрестностей отряды поддерживаемых США, но находившихся в этой местности в ситуативном союзе с Асадом сирийских курдов Союза демократических сил (СДС, контролируют почти весь северо-восток страны за рекой Евфрат). СДС, предположительно по соглашению с нападавшими, покинули контролировавшийся всю войну район города Шейх Максуд, а также Телль-Рифъат и авиабазу Менаг к северу от Алеппо. Их они контролировали после отхода из занятого турецкой армией и союзными ей сирийскими группировками курдского кантона Африн в 2018 г. 

Ситуативный союз или «вооруженный нейтралитет» СДС и Асада стал результатом российско-турецких договоренностей в Сочи, остановивших в 2019 г. наступление армии Турции и союзных ей сирийских оппозиционных группировок на курдов вдоль сирийско-турецкой границы на правом берегу Евфрата. Анкара считает СДС сирийским «филиалом» Рабочей партии Курдистана, с которой ведет вооруженную борьбу и считает террористами.

Арабские СМИ сообщали о начавшихся столкновениях между СДС и правительственными войсками в провинции Дейр-эз-Зор на берегах Евфрата. Затем, 6 декабря появились заявления о занятии курдами столицы одноименной восточной провинции Дейр-эз-Зор, поскольку сирийская армия ушла в сторону столицы для ее обороны. Об этом также сообщает Reuters со ссылкой на источники. 

«Мы хотели бы обсудить [в Дохе] необходимость возвращения к строгому выполнению Идлибских соглашений, потому что идлибская зона деэскалации стала тем местом, откуда террористы двинулись на захват Алеппо. Договоренности, достигнутые в 2019 г. и 2020 г., позволили нашим турецким друзьям контролировать ситуацию в идлибской зоне деэскалации и отделить «Хайат Тахрир аш-Шам» от оппозиции, которая не является террористической и сотрудничает с Турцией. По-видимому, этого еще не произошло», – сказал Лавров в вышедшем накануне встречи в Дохе интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону. 

В свою очередь, Турция устами министра Фидана и президента Реджепа Эрдогана отрицала причастность к эскалации, а также заверяла, что продолжает выполнять все обязательства в Идлибе. В интервью Карлсону Лавров заявил, что, согласно информации «в открытом доступе», к финансированию ХТШ могут быть причастны «американцы, британцы и некоторые другие», но Турцию, имеющую воинский контингент в провинции Идлиб (по оценке Military balance – около 3000 военнослужащих на начало 2024 г.), в этом списке не назвал. Зато допустил заинтересованность в эскалации со стороны Израиля. 

«Мы хотели бы обсудить это со всеми нашими партнерами по данному процессу, как перекрыть каналы их (ХТШ. – “Ведомости”) финансирования и вооружения», – сказал Лавров. 

Сопротивление на грани

В начале декабря, после захвата Алеппо противники Асада продолжили наступление южнее, в сторону еще двух крупных городских агломераций – Хамы и Хомса, транспортных узлов, связывающих запад страны, порты морского побережья, где находятся базы ВМФ и ВКС России (Тартус и Латакия), со столицей Дамаском и нефтегазоносными районами пустынного востока Сирии. 5 декабря боевики ХТШ, захватили Хаму – четвертый по величине город страны в 209 км от столицы. 

Оттуда правительственная Сирийская арабская армия (САА), в конце ноября не давшая своим противникам с ходу войти в город, в этот раз отошла с минимальным сопротивлением, официально объяснив это нежеланием жертв и разрушений. Сам город известен своей неприязнью к семье Асадов: предшественник действующего президента, его отец Хафез жестоко подавил здесь в 1982 г. организованное «Братьями-мусульманами» (признаны террористами и запрещены в РФ) суннитское восстание. А в 2011 г. в начале гражданской войны правительство также теряло контроль над городом.

Взяв Хаму, боевики устремились на юг, в сторону последнего «узла» дорог между Западом и Востоком страны  – города Хомс, центра одноименной провинции. Боевые действия сместились к городу Ар-Растан. Там ударом ВКС России (действуют в стране с 2015 г. по соглашению с Дамаском) был поврежден мост через реку Эль-Аси для затруднения дальнейшего продвижения ХТШ. Сам Ар-Растан до 2016 г. был изолированным очагом упорного сопротивления Дамаску. По договоренности с правительством боевики оппозиции были эвакуированы в неподконтрольный властям Идлиб, откуда теперь вновь началась эскалация. Как сообщает Al Arabiya, по  состоянию на 6 декабря минобороны Сирии отрицало потерю контроля над городом.

Днем 6 декабря американский телеканал CNN опубликовала интервью с лидером ХТШ Абу Мохаммадом аль-Джулани, в котором тот назвал целью идущих боевых действий свержение президента Асада и его правительства. При этом сам аль-Джулани находится в американском списке особо опасных и разыскиваемых террористов.

Падение Хомса лишит связи столицу с побережьем и фактически приведет к распаду подконтрольной правительству территории на две части. Прибрежным Тартусу и Латакии угрожают ХТШ, поддерживаемые Анкарой СНА и туркоманские группировки. Захваченные у САА в Алеппо, судя по фото в соцсетях джихадистов, РСЗО «Смерч», могут добивать до подъездов к прибрежной зоне (20 км). Эта часть страны населена условно лояльными и единоплеменными семье Асадов алавитами, а также частично христианами. Порты и аэропорты сохраняют связь с внешним миром. Ключевые российские военные базы – ПМТО «Тартус» и аэродром «Хмеймим» обеспеченны охраной, авиацией и средствами ПВО.

Дамаск с органами власти находится возможно в более угрожающем положении. Кроме потери связи через Хомс с морем опасность исходит с юга, из провинции Деръа. Там начались столкновения с ранее примирившейся и включенной в состав сирийской армии вооруженной оппозицией. 

Днем 6 декабря Свободная сирийская армия (ССА, в начале гражданской войны объединявшая вооруженную оппозицию де-факто, а ныне – де-юре) объявила об образовании из местных группировок оперативного штаба «Юг» в провинциях Деръа, Сувейда и Кунейтра. Позже ССА заявила о захвате ряда блокпостов, блокаде, а потом и захвате всего города Деръа. Иордания днем 6 декабря официально закрыла границу с Сирией. С сирийской стороны к КПП подошли мятежники. Правительственные ресурсы на момент сдачи заметки не сообщали о потере Деръа. 

Кроме того, в провинции Сувейда, на восток от Дамаска, не прекращалась борьба с остающимися там ячейками ИГ (группировка признана террористической и запрещена в РФ).

Внешние игроки

Встрече основных внешних сирийских акторов (кроме США) в Дохе предшествовали некоторые дипломатические приготовления и заявления со стороны России, Ирана и Турции. Лавров обсудил с Фиданом ситуацию в Сирии уже 30 ноября, когда сирийская армия подтвердила потерю контроля над городом. В тот же день Лавров поговорил и с Аракчи, оба подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Сирии. 

Сначала премьер соседнего Ирака Мухаммед ас-Судани 30 ноября пообещал Асаду помощь в борьбе с терроризмом.  Al Arabiya 2 декабря со ссылкой на источники сообщила о вводе из Ирака в Сирию связанных с Ираном шиитских группировок («Катаиб Хезболла» и «Фатимиюн»). Но 5 декабря один из наиболее популярных деятелей Ирака, шиитский имам Муктада ас-Садр предостерег иракские власти от любого возможного вмешательства в ситуацию в Сирии.

А 6 декабря лидер иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» признал происходящее в соседней стране «ее внутренним делом», хотя и пообещал быть готовым к любому развитию ситуации. Наконец, В тот же день член комитета по безопасности и обороне совета представителей (парламента) Ирака Ясир Искандер заявил, что Багдад не будет вмешиваться в происходящее в Сирии военным путем.

Дипломатическую активность демонстрирует Тегеран – ключевой донор и военный союзник Дамаска. 1 декабря Аракчи встретился в Дамаске с Асадом и пообещал ему поддержку, днем позже ее подтвердил и иранский президент Масуд Пезешкиан. 

Тогда же, 2 декабря Аракчи обсуждал сирийскую обстановку уже со своим турецким коллегой Фиданом в Анкаре. При этом последний утверждал своему иранскому визави, что нынешняя эскалация не объясняется лишь внешним вмешательством, а необходимостью диалога правителсьтва в Дамаске с оппозицией.  Фидан также подчеркнул необходимость возобновления работы «Астанинского формата». 

Характерно, что за четыре дня до внезапного наступления ХТШ и СНА на Алеппо турецкий министр заявил о том, что Асад не готов к нормализации отношений с Турцией – процесс, начатый было в декабре 2023 г. на уровне министров иностранных дел и глав силовых ведомств двух стран, который должен был окончиться личной встречей лидеров. 6 декабря турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что Асад сам отказался встретиться с ним в ответ на предложение, не уточнив, когда это было. 

Еще 3 декабря ситуацию в Сирии обсудили на высшем уровне президент России Владимир Путин и Эрдоган. Путин призвал своего коллегу способствовать усилиям сирийских властей по восстановлению конституционного порядка, «в частности, и с использованием имеющихся у Анкары возможностей в регионе», не уточнив, что имелось в виду. Эрдоган заверил, что поддерживает территориальную целостность Сирии. 

А уже 6 декабря, накануне встречи «Астанинского формата» в Дохе президент Турции довольно неоднозначно прокомментировал наступление ХТШ и СНА в соседней стране, заявив, что их целью являются «Идлиб, Хама, Хомс и, конечно же, Дамаск». «Марш оппозиции в Сирии продолжается. Мы наблюдаем за происходящим посредством разведки и через СМИ. Мы надеемся, что он обойдется без потрясений и бедствий», – сказал Эрдоган (цитата по Anadolu). 

Также 6 декабря, Аракчи встретился в Багдаде со своими коллегами из Ирака Фуадом Хусейном и Сирии Басамом Сабаком, обсудив ситуацию в Сирии и степень иностранного вмешательства. 

США, союзники курдов СДС, не давали однозначной оценки ситуации в Сирии, но Пентагон 3 декабря связался с российским Минобороны из-за ситуации в стране, где действуют военные обоих государств. Детали коммуникации не разглашались. До этого, 1 декабря, в Белом доме заявили о непричастности к происходящему в Сирии. При этом представитель Белого дома созвучно официальным лицам Турции утверждал, что именно отказ Асада «участвовать в политической процессе», а также его «зависимость от России и Ирана создали условия» для нынешнего кризиса.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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