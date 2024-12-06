Как Сирийская Арабская Республика исчезает с карты мира

Они уже к 30 ноября захватили Алеппо – «экономическую столицу» Сирии. Город был сдан практически без боя. Также Асад сдал большую часть одноименной провинции и полностью провинцию Идлиб вместе с трассой М-5. На северо-восток, в окрестностях Алеппо в руки ХТШ без боя вместе с запасами вооружений и техникой попала авиабаза Квейрис, в 2015-2016 гг. выдержавшая в полной изоляции осаду боевиков ИГ (организация признана террористической и запрещена в РФ) Пала и авиабаза Абу-Духур у трассы М-5 на юг от Алеппо, также выдержавшая долгую осаду в начале гражданской войны и возвращенная под контроль армии четыре года назад.