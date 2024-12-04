Спецпосланник ООН по Сирии в ближайшие дни посетит регион на фоне эскалации

Спецпосланник ООН по Сирии в ближайшие дни посетит регион на фоне эскалацииНебензя же указал на украинский след в сирийской эскалации
Специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен на фоне последних событий в стране объявил, что в ближайшие дни посетит регион, чтобы провести ряд встреч на высоком уровне.
«Я буду в этом регионе в ближайшие дни, чтобы провести различные встречи на высоком уровне», – заявил Педерсен во врем заседания Совета Безопасности ООН. «У меня есть четкая задача и я еще раз заявляю о своей готовности использовать свои добрые услуги для того, чтобы собрать международные и сирийских заинтересованные сторон на новые и всеобъемлющие мирные переговоры по Сирии», – добавил он.
Спецпосланник отметил, что обсуждение идей по этому поводу и обмен этими идеями он ведет уже в течение нескольких месяцев.
В своем выступлении Педерсен подчеркнул, что его главный посыл – это необходимость деэскалации на северо-западе Сирии.
«Нам нужна деэскалация и нам нужно спокойствие. Я призываю все стороны выполнить свои обязательства по международному праву по защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры и предоставить безопасный проход сирийцам, спасающимся от насилия», – сказал он.
Педерсен предупредил, что дальнейшая военная эскалация может привести к массовому перемещению населения и жертвам среди гражданского населения.
При этом Педерсон подчеркнул , что деэскалация должна сопровождаться надежным «политическим горизонтом» для сирийского народа.
«Сирийским сторонам и ключевым международным заинтересованным сторонам необходимо серьезно участвовать в содержательных и предметных переговорах, чтобы найти выход из этого конфликта. Вот почему сегодня я призываю к срочному и серьезному политическому взаимодействию между сирийскими и международными заинтересованными сторонами, чтобы избежать кровопролитие и сосредоточить внимание на политическом решении в соответствии с резолюцией 2254», – сказал представитель ООН.
«С этой целью я общаюсь по телефону со всеми сирийскими сторонами и ключевыми международными заинтересованными сторонами, призывая к конкретным и немедленным действиям на этих двух фронтах, в том числе с сирийским правительством, сирийской оппозицией, Россией, Турцией, Ираном, Соединенными Штатами, а также арабскими и европейскими игроки», – пояснил он.
Тем временем постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время выступления на Совбезе ООН подчеркнул , что Россия «самым решительным образом осуждает эту скоординированную вылазку» террористов в Сирии .
«Мы неоднократно предупреждали о недопустимости заигрывания с международными террористами, осевшими в непосредственной близости от [провинции] Алеппо. Однако наши западные коллеги, движимые ненавистью к законной власти в Сирии, так и не прекратили взаимодействие с ними», – сказал Небензя.
Небензя также заявил в своем выступлении , что по имеющейся информации, поддержку террористам в той или иной степени оказывают «прежде всего американцы и их союзники».
«Враг будет разбит, какую поддержку внешние силы ему ни оказывали», – добавил российский постпред, обратив внимание на то, что украинская разведка принимает активное участие в подготовке и снабжении боевиков, действующих на северо-западе Сирии.
С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Их целью стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо.
Сирийская армия совместно с российскими военными отражают атаку боевиков. 1 декабря замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Олег Игнасюк сообщил, что армия Сирии при поддержке ВКС России уничтожила за последние сутки не менее 320 боевиков и 63 единицы используемой ими техники.