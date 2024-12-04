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Спецпосланник ООН по Сирии в ближайшие дни посетит регион на фоне эскалации

Небензя же указал на украинский след в сирийской эскалации
Людмила Чернова
Sven Hoppe / dpa / tass
Sven Hoppe / dpa / tass

Специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен на фоне последних событий в стране объявил, что в ближайшие дни посетит регион, чтобы провести ряд встреч на высоком уровне.

«Я буду в этом регионе в ближайшие дни, чтобы провести различные встречи на высоком уровне», – заявил Педерсен во врем заседания Совета Безопасности ООН. «У меня есть четкая задача и я еще раз заявляю о своей готовности использовать свои добрые услуги для того, чтобы собрать международные и сирийских заинтересованные сторон на новые и всеобъемлющие мирные переговоры по Сирии», – добавил он.

Спецпосланник отметил, что обсуждение идей по этому поводу и обмен этими идеями он ведет уже в течение нескольких месяцев.

В своем выступлении Педерсен подчеркнул, что его главный посыл – это необходимость деэскалации на северо-западе Сирии.

«Нам нужна деэскалация и нам нужно спокойствие. Я призываю все стороны выполнить свои обязательства по международному праву по защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры и предоставить безопасный проход сирийцам, спасающимся от насилия», – сказал он.

Боевые действия в Сирии. Как это выглядит
Сирийская оппозиция с 27 ноября предприняла крупную атаку на широком фронте. Это первое значительное столкновение между повстанцами и армией с марта 2020 г.<br><br>На фото: сирийские повстанцы взяли под контроль военные и гражданские аэропорты в Алеппо.
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Сирийская оппозиция с 27 ноября предприняла крупную атаку на широком фронте. Это первое значительное столкновение между повстанцами и армией с марта 2020 г.

На фото: сирийские повстанцы взяли под контроль военные и гражданские аэропорты в Алеппо. / BILAL AL HAMMOUD / EPA / TASS

Педерсен предупредил, что дальнейшая военная эскалация может привести к массовому перемещению населения и жертвам среди гражданского населения.

При этом Педерсон подчеркнул , что деэскалация должна сопровождаться надежным «политическим горизонтом» для сирийского народа.

«Сирийским сторонам и ключевым международным заинтересованным сторонам необходимо серьезно участвовать в содержательных и предметных переговорах, чтобы найти выход из этого конфликта. Вот почему сегодня я призываю к срочному и серьезному политическому взаимодействию между сирийскими и международными заинтересованными сторонами, чтобы избежать кровопролитие и сосредоточить внимание на политическом решении в соответствии с резолюцией 2254», – сказал представитель ООН.

«С этой целью я общаюсь по телефону со всеми сирийскими сторонами и ключевыми международными заинтересованными сторонами, призывая к конкретным и немедленным действиям на этих двух фронтах, в том числе с сирийским правительством, сирийской оппозицией, Россией, Турцией, Ираном, Соединенными Штатами, а также арабскими и европейскими игроки», – пояснил он.

Тем временем постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время выступления на Совбезе ООН подчеркнул , что Россия «самым решительным образом осуждает эту скоординированную вылазку» террористов в Сирии .

«Мы неоднократно предупреждали о недопустимости заигрывания с международными террористами, осевшими в непосредственной близости от [провинции] Алеппо. Однако наши западные коллеги, движимые ненавистью к законной власти в Сирии, так и не прекратили взаимодействие с ними», – сказал Небензя.

Небензя также заявил в своем выступлении , что по имеющейся информации, поддержку террористам в той или иной степени оказывают «прежде всего американцы и их союзники».

«Враг будет разбит, какую поддержку внешние силы ему ни оказывали», – добавил российский постпред, обратив внимание на то, что украинская разведка принимает активное участие в подготовке и снабжении боевиков, действующих на северо-западе Сирии.

С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Их целью стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо.

Сирийская армия совместно с российскими военными отражают атаку боевиков. 1 декабря замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Олег Игнасюк сообщил, что армия Сирии при поддержке ВКС России уничтожила за последние сутки не менее 320 боевиков и 63 единицы используемой ими техники.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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