Спецпосланник ООН по Сирии в ближайшие дни посетит регион на фоне эскалации

«Я буду в этом регионе в ближайшие дни, чтобы провести различные встречи на высоком уровне», – заявил Педерсен во врем заседания Совета Безопасности ООН. «У меня есть четкая задача и я еще раз заявляю о своей готовности использовать свои добрые услуги для того, чтобы собрать международные и сирийских заинтересованные сторон на новые и всеобъемлющие мирные переговоры по Сирии», – добавил он.