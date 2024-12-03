Сирийская армия заявила об установлении полного контроля над городом Хама
Сирийская армия полностью контролирует город Хама, заявило министерство обороны страны в Facebook
В сообщении говорится, что заявления террористических группировок об их проникновении в кварталы Саваик и Мазариб не соответствуют действительности.
«Наши вооруженные силы находится по периметру города и на передовых направлениях с укрепленными оборонительными позициями», – говорит военное ведомство Сирии.
Ранее замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Олег Игнасюк заявил, что сирийская арабская армия при содействии Воздушно-космических сил (ВКС) России ликвидировала до 100 террористов в течение последних суток.
С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Атаки совершают члены «Хайят Тахрир аш-Шам