Почему исламистская сирийская оппозиция возобновила боевые действия в Сирии

По данным CNN, в операции, названной оппозицией «Сдерживание агрессии», приняли участие «умеренная» Свободная сирийская армия (ССА), поддерживаемая США и Турцией, а также террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам (организация признана террористической и запрещена в РФ) » (ХТШ; запрещена в России). За время боев погибли 49 солдат правительственных войск и 83 боевика, из них 65 – из ХТШ, передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). По данным боевиков, они также захватили города Урм-ас-Сугра и Анджара, а также крупнейшую в провинции Алеппо базу 46, откуда сирийская армия наносила артиллерийские удары по их позициям. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в сирийской армии, оппозиция в ходе наступления приблизилась к Алеппо на расстояние 10 км и оказалась в нескольких километрах от городов Нубл и Захра, которые защищают союзные Тегерану и Дамаску бойцы ливанской группировки «Хезболла». Кроме того, повстанцы атаковали аэропорт Аль-Найраб к востоку от Алеппо, где расположены аванпосты проиранских ополченцев. Как передает SOHR, боевикам ХТШ также удалось приблизиться к международной трассе М5, которая связывает Алеппо и Дамаск.