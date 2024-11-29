Почему исламистская сирийская оппозиция возобновила боевые действия в Сирии

Почему исламистская сирийская оппозиция возобновила боевые действия в СирииЭта эскалация стала крупнейшей в Сирии с марта 2020 года
Сирийская оппозиция впервые за четыре с половиной года возобновила боевые действия против правительственных войск в провинции Алеппо. За время боев они захватили порядка 245 кв. км и угрожают второму по величине городу в Сирии – Алеппо. В ходе операции боевики захватили 32 деревни в западной части провинции на общей площади около 245 кв. км, передает агентство Anadolu. Это первое серьезное столкновение между повстанцами и армией с марта 2020 г., когда при посредничестве Турции и России стороны договорились о прекращении огня.
Наступление оппозиционных сил началось из соседней к Алеппо сирийской провинции Идлиб, большая часть которой контролируется противниками президента страны Башара Асада. По заявлению боевиков, поводом стали участившиеся артиллерийские обстрелы их позиций правительственными войсками.
По данным CNN, в операции, названной оппозицией «Сдерживание агрессии», приняли участие «умеренная» Свободная сирийская армия (ССА), поддерживаемая США и Турцией, а также террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам
При этом официальный Дамаск пока не сообщил подробностей военной кампании. В заявлении сирийских военных, опубликованном государственным агентством SANA, говорится лишь об успешном отражении наступления «террористического фронта Ан-Нусра» (это предыдущее название ХТШ) при поддержке «дружественных сил».
Сирийская оппозиция воспользовалась вакуумом власти в районе Алеппо, который образовался после вывода части сил «Хезболлы» в Ливан для борьбы с Израилем, замечает доцент кафедры зарубежного регионоведения МГЛУ Икбаль Дюрре. Кроме того, полагает эксперт, сирийские боевики надеются, что Москва не сможет оказать Асаду достаточной помощи из-за ситуации вокруг Украины. Дюрре также не исключил вмешательства в сирийский конфликт турецкой армии на тех территориях, которые контролируются сирийскими курдами, с которыми Турция не первый год ведет вооруженную борьбу. «Но при принятии такого решения Анкара предварительно учтет возможную реакцию Москвы и новой американской администрации во главе с Дональдом Трампом», – отметил эксперт.
Террористы из ХТШ, вероятно, планировали наступление на позиции правительственных войск и союзных им сил ранее, но не начинали его, чтобы впоследствии их не обвинили в открытии второго фронта в пользу Израиля, полагает эксперт РСМД Кирилл Семенов. «Эти препятствия исчезли после заключения соглашении о прекращении огня между «Хезболлой» и Израилем. Шиитская группировка сократила свое присутствие в Сирии, поэтому ХТШ и воспользовался ситуацией», – объяснил эксперт.
Наступление сирийской оппозиции, скорее всего, носило ограниченный характер, но после первых успехов террористы будут говорить о масштабных целях операции, продолжает Семенов: «На данный момент оппозиция Асаду определяет цели по мере развития военной кампании. Сначала это была ограниченная операция, но, как только фронт рухнул, они объявили другие цели. После того как при первом натиске правительственная армия отступила, военная операция развивается стихийно».