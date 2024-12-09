Что будет с Сирией после Башара Асада

Как Башар Асад пришел к власти

Башар Асад пришел к власти после смерти предыдущего президента и его отца Хафеза в 2000 г. Последний, в свою очередь, руководил Сирией с 1971 г. Изначально Хафез в качестве своего преемника готовил старшего брата Башара Басиля, но он трагически погиб в автокатастрофе в 1994 г. в Дамаске. В то время Башара экстренно привезли домой из Лондона, где он проходил медицинскую практику в одной из клиник. Кроме того, парламент страны снизил возрастной ценз для его избрания с 40 до 34 лет.

В первые годы своего президентства Асад амнистировал политзаключенных, проводил либеральные реформы в экономике, провел приватизацию государственных компаний и позволил иностранным банкам работать на территории арабской республики. Тем не менее он сохранил монополию правящей партии «Баас», а в осуществлении своих властных полномочий, как и его отец, преимущественно опирался на небольшую общину шиитской секты алавитов (около 10% от 26 млн довоенного населения страны).

Кроме того, Асад назначал членов своей семьи на ключевые должности в государстве. Так, его брат Махер возглавлял элитную президентскую гвардию. По данным Associated Press, его сестра Бушра через своего мужа, замминистра обороны Ассефа Шауката, фактически влияла на решения военного ведомства вплоть до его убийства в 2012 г. А без согласия и участия двоюродного брата президента Рами Махлуфа ни одна иностранная компания не могла вести бизнес в Сирии.