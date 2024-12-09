Что будет с Сирией после Башара Асада

Что будет с Сирией после Башара АсадаЕго семья руководила страной с 1971 года
Члены «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в РФ), Свободной сирийской армии (ССА) и Сирийской национальной армии (СНА), не встретив сопротивления со стороны правительственных войск, 8 декабря вошли в Дамаск. Местонахождение президента Сирии Башара Асада, который получил власть в 2000 г. после смерти отца Хафеза, неизвестно, докладывал телеканалу Al Arabiya премьер-министр Мухаммад Гази аль-Джалали.
Вместе с другими членами правительства премьер остался в сирийской столице. Он не поддерживал связь с Асадом с 7 декабря и пообещал мирно передать власть тем, кого выберут сирийцы на свободных выборах, начав переговоры с командованием вооруженной оппозиции, захватившей столицу.
Как пал Дамаск
СМИ сообщали, что Асад вылетел из сирийской столицы в сторону Латакии, а затем самолет Ил-76 развернулся и исчез с радаров в районе Хомса. Reuters сообщил со ссылкой на два источника, что сирийский президент мог погибнуть в результате авиакатастрофы. При этом собеседники агентства не исключили, что исчезновение самолета могло произойти из-за выключения экипажем ответчика, после чего борт и пропал с радаров.
Как бы там ни было, по данным турецких изданий Alsaa, Yeni Safak и Ipekyol, департамент военных операций сирийской вооруженной оппозиции объявил награду в $10 млн за информацию, которая поможет в задержании Асада.
По данным The Wall Street Journal, незадолго до отъезда президента страны его супруга Асма с детьми улетела в Россию, а зятья – в ОАЭ.
МИД России сообщил, что Асад после переговоров с оппонентами покинул Сирию, Москва в переговорах не участвовала. Уже вечером 8 декабря российские информагентства сообщили со ссылкой на Кремль, что он прибыл в Москву.
Злую шутку с Асадом, говорит программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров, сыграла его уверенность в собственной победе. Убежденный в своем статусе победителя в гражданской войне (не без помощи России и Ирана), он отказался от переговоров с оппозицией, маркируя всех неугодных ему как террористов, говорит эксперт. Одной из причин поражения Асада, по мнению экспертов, стал низкий уровень мотивации правительственных войск, которые не хотели воевать из-за сложной экономической ситуации в стране.
Накануне падения Дамаска противники режима Асада практически без боя заняла третий по величине город в стране – Хомс в 160 км от столицы, отрезав приморские провинции от Дамаска. А до этого правительственные войска оставили провинции Хама, Дераа, Эс-Сувайду на юге страны и Алеппо, захваченный джихадистами спустя три дня после начала эскалации 27 ноября. Кроме того, по данным Al-Jazeera, противники Асада вошли в город Тартус на побережье Средиземного моря, где размещается российская военно-морская база.
Сразу после захвата Дамаска лидеры сирийской вооруженной оппозиции в телеобращении к нации объявили о свержении президента Асада. «Все заключенные освобождены из тюрьмы Дамаска. Желаем всем нашим бойцам и гражданам беречь и поддерживать достояние государства Сирия. Да здравствует Сирия!» – цитирует их заявление Al Jazeera.
О свержении Асада также сообщило командование сирийской армии. При этом оно заявило о продолжении операции против террористических группировок в провинциях Хама, Хомс и Дераа, передает Reuters.
Кроме этого вооруженная оппозиция заняла здание общественного радио и телевидения в центре сирийской столицы, а лидер ХТШ Абу Мухаммед аль-Джулани приказал своим подчиненным не захватывать государственные учреждения, которые до официального транзита власти останутся под управлением премьер-министра Гази аль-Джалали. Правда, несмотря на этот указ, было захвачено и разграблено посольство Ирана в Дамаске.
С начала гражданской войны в 2011 г. Иран оказывал военно-техническую и финансовую помощь Асаду, а союзные ему шиитские ополчения сражались вместе с правительственными сирийскими войсками против боевиков. С начала новой эскалации Тегеран сообщил, что рассматривает возможность отправки своей регулярной армии в случае поступления официального запроса от официального Дамаска. Но она так и не была введена, а менее чем за две недели Асад потерял власть.
Как считает Бочаров, Иран отказался помогать Асаду из-за истощения ресурсов во время противостояния Израилю. «Учитывая стягивание израильской армии к сирийской границе, Тегеран, видимо, счел себя не готовым к полномасштабному вовлечению в конфликт», – заметил эксперт.
Реакция союзников и соседей
За сутки до захвата Дамаска Иран начал эвакуировать своих военных и дипломатов из Сирии, сообщил The New York Times со ссылкой на источники. По их данным, некоторые иранские дипломатические сотрудники и члены их семей стали покидать арабскую республику еще утром 6 декабря, направляясь в сторону Ирака и Ливана. Свои военные подразделения из Сирии накануне также вывела союзная Ирану ливанская группировка «Хезболла», пишет Reuters со ссылкой на источники в ливанской службе безопасности.
В то же время МИД Ирана заявил, что ответственность за судьбу Сирии является исключительно ответственностью сирийского народа. В 2015 г. российский президент Владимир Путин отмечал во время своей итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос об операции ВКС: мы «не собираемся быть «больше сирийцами, чем сами сирийцы».
Генеральный директор РСМД Андрей Кортунов говорит, что благодаря действиям Ирана и России в 2015 г. Асаду дана была возможность сыграть «бонусную игру» – у него было девять лет на то, чтобы договориться с оппозицией. Москва пыталась содействовать этому формату вместе со странами-партнерами. В частности, с 2017 г. правительство пыталось найти пути выхода из кризиса во время регулярных переговоров с представителями сирийской оппозиции при посредничестве РФ, Турции и Ирана. Впоследствии эта платформа получила название «Астанинский формат».
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале написал, что Москва продолжит оказывать помощь Дамаску, при этом, отмечает он, сирийцам придется самостоятельно справляться с гражданской войной в республике. «Несмотря на определенные проблемы, созданные падением правительства Асада, для Москвы первоочередной задачей является специальная военная операция на Украине, а все другие вопросы отступают на второй план», – подчеркивает Кортунов.
Как Башар Асад пришел к власти
Башар Асад пришел к власти после смерти предыдущего президента и его отца Хафеза в 2000 г. Последний, в свою очередь, руководил Сирией с 1971 г. Изначально Хафез в качестве своего преемника готовил старшего брата Башара Басиля, но он трагически погиб в автокатастрофе в 1994 г. в Дамаске. В то время Башара экстренно привезли домой из Лондона, где он проходил медицинскую практику в одной из клиник. Кроме того, парламент страны снизил возрастной ценз для его избрания с 40 до 34 лет.
В первые годы своего президентства Асад амнистировал политзаключенных, проводил либеральные реформы в экономике, провел приватизацию государственных компаний и позволил иностранным банкам работать на территории арабской республики. Тем не менее он сохранил монополию правящей партии «Баас», а в осуществлении своих властных полномочий, как и его отец, преимущественно опирался на небольшую общину шиитской секты алавитов (около 10% от 26 млн довоенного населения страны).
Кроме того, Асад назначал членов своей семьи на ключевые должности в государстве. Так, его брат Махер возглавлял элитную президентскую гвардию. По данным Associated Press, его сестра Бушра через своего мужа, замминистра обороны Ассефа Шауката, фактически влияла на решения военного ведомства вплоть до его убийства в 2012 г. А без согласия и участия двоюродного брата президента Рами Махлуфа ни одна иностранная компания не могла вести бизнес в Сирии.
Косачев добавил, что первостепенной задачей для России остается обеспечение безопасности соотечественников, включая дипломатов и их семьи, а также военнослужащих. Посольство РФ в Дамаске сообщило 8 декабря об отсутствии погибших и пострадавших среди россиян, а также призвало российских граждан покинуть страну. А МИД заявил об отсутствии угрозы безопасности российским военным базам в Сирии. Всего, по данным российского ЦИК, порядка 7500 российских граждан проголосовали на парламентских выборах в России на участках в Сирии.
Ранее Россия неоднократно призывала Дамаск начать плодотворный политический диалог между участниками гражданской войны. По словам профессора НИУ ВШЭ Николая Сухова, власти арабской республики упустили момент для начала такого разговора с целью урегулирования конфликта, из-за чего Асад утратил поддержку местного населения. «Показательно, что даже алавиты, к коим относится и семейство Асадов, свалили статую отца президента Сирии Хафеза Асада в Латакии», – резюмирует эксперт.
Москва находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции, призывает к решению вопросов политическим путем и поддерживает предложение спецпредставителя ООН Гейра Педерсона об инклюзивных межсирийских переговорах в Женеве, подчеркнули в МИД 8 декабря. Министр иностранных дел Сергей Лавров также лично встретился с Педерсоном 7 декабря в Дохе и обсудил вопрос о ситуации в Сирии. Российский министр поддержал консолидацию всех вовлеченных сторон с целью восстановления порядка и стабильности в Сирии.
За два дня до падения Дамаска президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что он ранее предпринимал неоднократные попытки встретиться с Асадом для обсуждения будущего Сирии, но тот всегда отказывался. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время визита на гору Бенталь на сирийско-израильской границе назвал свержение Асада историческим днем в истории Ближнего Востока, поскольку, по его словам, этот режим служил центральным звеном «в оси зла Ирана». Кроме того, он приказал своим военным занять буферную зону на сирийской границе, существующую с момента перемирия 1973 г.
Что ждет Сирию
В Сирии, вероятно, будет создано переходное правительство, подконтрольное ХТШ, говорит Бочаров. Эксперт не исключил вероятность формирования более инклюзивного кабинета министров, хотя ХТШ вряд ли согласится равноправно делить власть с другими силами. «По крайней мере представители дружественных группировок, таких как СНА, а также часть асадовских чиновников могут войти в переходное правительство. Возможно, будут проведены выборы, под наблюдением ХТШ», – сказал эксперт.
При этом, продолжает Бочаров, не стоит полностью исключать реализацию в Сирии «ливийского сценария» – развала страны на анклавы, что чревато многолетним конфликтом. В этих условиях Москва попытается договориться с переходным правительством по поводу сохранения своего военного присутствия, считает эксперт: «Правда, вооруженная оппозиция вряд ли забудет нанесения по ней ударов российскими ВВС. Но для ХТШ вопрос российских военных баз не является первоочередным – их больше будет интересовать вопрос управления большей частью страны».
В Сирии возможен конфликт между полевыми командирами ХТШ и их центральным командованием, которое взяло на себя некоторые обязательства на формирование инклюзивного правительства, говорит Сухов. В Дамаске раздают местным жителям оружие, а также грабят дома, магазины и проч., заметил эксперт: «Полагаю, мародерство вызвано противостоянием низов с военной верхушкой ХТШ».
В Сирии не получится создать единое правительство, а страна рискует повторить судьбу Ирака, говорит профессор кафедры востоковедения МГИМО Александр Крылов. «Сейчас там будет происходить раздел приблизительно на три территории, если не больше, потому что в Сирии гораздо больше, чем в Ираке, автономных общин – те же самые друзы и курды», – объясняет эксперт.
ХТШ представляет приблизительно 8–12 млн человек, продолжает Крылов. Рассчитывать на то, что под их флагом удастся объединить страну, маловероятно, – говорит эксперт. По его словам, из-за накопившегося в обществе недовольства действиями Асада и озлобленностью в отношении его клана, Сирия могла распасться давно. «До недавних пор алавиты, будучи религиозным меньшинством, практически захватили все ключевые позиции в государстве», – объяснил эксперт, который считает, что теперь создается угроза договору по российским базам в стране.
Одновременно заместитель помощника министра обороны США Даниэль Шапиро заявил, что Вашингтон сохранит свое военное присутствие на базе в Эт-Танфе на востоке Сирии, чтобы «предотвратить возрождение ИГ