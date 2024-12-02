США призывают к деэскалации в Сирии

США призывают к деэскалации в СирииГосдеп просит страны региона использовать свое влияние для остановки конфликта
Вашингтон призывает все страны в регионе использовать свое влияние для деэскалации ситуации на северо-западе Сирии, заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер во время пресс-брифинга.
«Во всех наших разговорах со странами региона мы призываем, чтобы они использовали свое влияние, рычаги воздействия, чтобы добиться деэскалации, защиты гражданского населения и, в конечном итоге, политического процесса вперед», – сказал Миллер. – «Мы не хотим, чтобы какая-либо страна попыталась воспользоваться ситуацией в Сирии, воспользоваться нестабильностью».
Но общая политика США в отношении Сирии остается прежней, продолжил Миллер.
«Мы хотим увидеть серьезный и заслуживающий доверия политический процесс, который положит конец этой гражданской войне раз и навсегда, с политическим урегулированием, соответствующим Резолюции 2254 Совета Безопасности ООН», – добавил он.
Миллер также подчеркнул, что все санкции, наложенные США на Сирию, «остаются в полном объеме».
На вопрос журналиста поддерживает ли США оппозицию, которая вовлечена в последние события, Миллер заявил, «мы ясно даем понять, что хотим деэскалации ситуации».
«Я не думаю, что мог бы выразить это более ясно, и, в конечном счете, мы хотим увидеть политический процесс», – сказал он. «Вы правы в том, что организация, которая начала это наступление на выходных, является террористической организацией, признанной таковой США. Конечно, мы не поддерживаем эту организацию ни в каком виде и форме. Я видел разные слухи, циркулирующие не только в социальных сетях, но и в некоторых случаях заявления людей, которым следует доверять, о том, что мы где-то, каким-то образом стояли за этим наступлением. Это ложь во всех отношениях и формах», – заверил Миллер.
2 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает поддерживать президента Сирии Башара Асада и поддерживает контакты на соответствующих уровнях. Президент России Владимир Путин и иранский лидер Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора выразили поддержку действиям властей Сирии по восстановлению конституционного порядка и территориальной целостности страны.
С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Атаки совершают члены «Хайят Тахрир аш-Шам
По данным Anadolu на 1 декабря, боевики захватили крупнейший город Сирии Алеппо и более 50 населенных пунктов в его провинциях и Хамы, в том числе район Мааррет-эн-Нууман в Идлибе – стратегический узел на трассе М5, которая соединяет Алеппо, Идлиб, Хаму, Хомс и Дамаск с Иорданией.