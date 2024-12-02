США призывают к деэскалации в Сирии

«Я не думаю, что мог бы выразить это более ясно, и, в конечном счете, мы хотим увидеть политический процесс», – сказал он. «Вы правы в том, что организация, которая начала это наступление на выходных, является террористической организацией, признанной таковой США. Конечно, мы не поддерживаем эту организацию ни в каком виде и форме. Я видел разные слухи, циркулирующие не только в социальных сетях, но и в некоторых случаях заявления людей, которым следует доверять, о том, что мы где-то, каким-то образом стояли за этим наступлением. Это ложь во всех отношениях и формах», – заверил Миллер.