Повстанцы в Сирии заявили о свержении Асада. Главное

Сирийские вооруженные группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, 8 декабря объявили о захвате столицы страны Дамаска, падении прежнего правительства и бегстве президента из страны, передавал телеканал Al Jazeera. Группировка заявила, что будет работать с премьером, и призвала военные силы в Дамаске «держаться подальше» от государственных учреждений, которые, по ее словам, останутся под надзором аль-Джалали до официальной передачи повстанцам, писала The New York Times со ссылкой на заявление боевиков в их Telegram-канале.