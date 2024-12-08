Повстанцы в Сирии заявили о свержении Асада. Главное

Повстанцы в Сирии заявили о свержении Асада. ГлавноеПремьер-министр Сирии заявил о готовности сотрудничать с боевиками
Сирийские повстанцы объявили в эфире государственного телевидения, что свергли режим президента республики Башара Асада, передает Reuters. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали тем временем сообщил, что правительство ведет переговоры с руководством боевиков.
Сирийские вооруженные группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, 8 декабря объявили о захвате столицы страны Дамаска, падении прежнего правительства и бегстве президента из страны, передавал телеканал Al Jazeera. Группировка заявила, что будет работать с премьером, и призвала военные силы в Дамаске «держаться подальше» от государственных учреждений, которые, по ее словам, останутся под надзором аль-Джалали до официальной передачи повстанцам, писала The New York Times со ссылкой на заявление боевиков в их Telegram-канале.
Повстанцы 8 декабря в телеэфире заявили, что они «положили конец 24-летнему авторитарному правлению Башара Асада». «Мы празднуем вместе с сирийским народом новость об освобождении наших заключенных и снятии с них цепей, а также объявляем об окончании эпохи несправедливости в тюрьме Седная», приводит Reuters заявление.
Командование армии Сирии уведомило военных о том, что прежний режим закончился, сообщил Reuters сирийский офицер. Позднее, как пишет агентство, армия сообщила о продолжении операций против террористических групп в ключевых городах Хама и Хомс, а также в сельской местности Дераа.
Президент республики в воскресенье вылетел из Дамаска в неизвестном направлении, утверждает Reuters со ссылкой на двух старших офицеров сирийской армии. По сообщениям очевидцев, на главную площадь столицы вышли «тысячи людей», которые празднуют освобождение от «полувекового правления семьи Асадов», сообщает агентство.
«Эта страна может быть нормальной страной, которая строит хорошие отношения со своими соседями и миром. Но этот вопрос зависит от любого руководства, выбранного сирийским народом. Мы готовы сотрудничать с ним [этим руководством] и предложить все возможные условия», – сказал он в видеообращении, добавив, что «готов к любым процедурам передачи».
Аль-Джалали позднее сообщил Al Arabiya, что его последний контакт с Асадом был в субботу вечером, а информации о его местонахождении нет. Премьер также заявил телеканалу, что вопрос военного присутствия России в республике будут решать новые власти «на следующем этапе».
Возглавившая наступление в Сирии группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) – самая сильная повстанческая группировка в стране, и некоторые сирийцы по-прежнему опасаются, что она установит «драконовское исламистское правление» или спровоцирует репрессии, говорится в материале Reuters. Ранее, как напоминает агентство, она была филиалом «Аль-Каиды» (запрещенная в РФ террористическая организация), пока ее лидер Абу Мохаммед аль-Голани не разорвал связи с мировым джихадистским движением в 2016 г.