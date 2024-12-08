МИД РФ: Асад покинул Сирию и поручил осуществить передачу власти мирным путем

Сирийские повстанцы объявили в эфире государственного телевидения 8 декабря, что свергли режим Асада. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали тем временем сообщил, что правительство ведет переговоры с руководством боевиков. Боевики заявили, что будут работать с премьером, и призвали военные силы в Дамаске «держаться подальше» от государственных учреждений, которые, по их словам, останутся под надзором аль-Джалали до официальной передачи повстанцам, писала The New York Times со ссылкой на заявление боевиков в их Telegram-канале.