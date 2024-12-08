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МИД РФ: Асад покинул Сирию и поручил осуществить передачу власти мирным путем

Ведомости

Президент Сирии Башар Асад после провала переговоров с повстанцами решил покинуть страну и поручил осуществить передачу власти мирным путем. Об этом говорится в заявлении МИД РФ о ситуации в арабской республике.

«В результате состоявшихся переговоров Б. Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем», – говорится в сообщении.

Россия в этих переговорах не участвовала, добавили в МИДе. Москва призывает всех участников конфликта воздержаться от насилия и решать вопросы политическим путем. Военные базы ВС России в Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности, угроз их безопасности сейчас нет, подчеркнули в МИД РФ.

Сирийские повстанцы объявили в эфире государственного телевидения 8 декабря, что свергли режим Асада. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали тем временем сообщил, что правительство ведет переговоры с руководством боевиков. Боевики заявили, что будут работать с премьером, и призвали военные силы в Дамаске «держаться подальше» от государственных учреждений, которые, по их словам, останутся под надзором аль-Джалали до официальной передачи повстанцам, писала The New York Times со ссылкой на заявление боевиков в их Telegram-канале.

Аль-Джалали позднее сообщил Al Arabiya, что его последний контакт с Асадом был в субботу вечером, а информации о его местонахождении нет. Премьер также заявил телеканалу, что вопрос военного присутствия России в республике будут решать новые власти «на следующем этапе».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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