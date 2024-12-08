МИД РФ: Асад покинул Сирию и поручил осуществить передачу власти мирным путем
Президент Сирии Башар Асад после провала переговоров с повстанцами решил покинуть страну и поручил осуществить передачу власти мирным путем. Об этом говорится в заявлении МИД РФ о ситуации в арабской республике.
«В результате состоявшихся переговоров Б. Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем», – говорится в сообщении.
Россия в этих переговорах не участвовала, добавили в МИДе. Москва призывает всех участников конфликта воздержаться от насилия и решать вопросы политическим путем. Военные базы ВС России в Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности, угроз их безопасности сейчас нет, подчеркнули в МИД РФ.
Сирийские повстанцы объявили в эфире государственного телевидения 8 декабря, что свергли режим Асада. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали тем временем сообщил, что правительство ведет переговоры с руководством боевиков. Боевики заявили, что будут работать с премьером, и призвали военные силы в Дамаске «держаться подальше» от государственных учреждений, которые, по их словам, останутся под надзором аль-Джалали до официальной передачи повстанцам, писала The New York Times со ссылкой на заявление боевиков в их Telegram-канале.
Аль-Джалали позднее сообщил Al Arabiya, что его последний контакт с Асадом был в субботу вечером, а информации о его местонахождении нет. Премьер также заявил телеканалу, что вопрос военного присутствия России в республике будут решать новые власти «на следующем этапе».