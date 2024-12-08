Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

В Сирии заявили о заходе израильских танков на ее территорию

Ведомости

Израильские танки танки пересекли границу с Сирией с Голанских высот, начался обстрел в районе сирийского города Эль-Кунейтра, передают Maariv и The Times of Israel со ссылкой на источники в Сирии.

«Израильские силы вошли в буферную зону в районе Эль-Кунейтры и начали артиллерийский обстрел этого района», – пишет The Times of Israel со ссылкой на «неподтвержденные сообщения».

По другим данным, на которые ссылается Maariv, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) произвела обстрел артиллерийскими снарядами район села Барика, чтобы «не допустить приближения враждебных элементов к границе».

6 декабря ЦАХАЛ сообщила о решении усилить подразделения в районе Голанских высот в связи с ситуацией в Сирии. Израильские силы повысили готовность и следят за развитием событий, говорилось в сообщении военных.

В конце ноября началось наступление сирийских повстанцев во главе с исламистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти Башара Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший город страны Алеппо. 5 декабря боевики захватили четвертый по величине город страны Хаму. Позднее они объявили о захвате столицы страны Дамаска, падении прежнего правительства и бегстве Асада из страны, передавал телеканал Al Jazeera.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных