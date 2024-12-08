В Сирии заявили о заходе израильских танков на ее территорию

В конце ноября началось наступление сирийских повстанцев во главе с исламистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти Башара Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший город страны Алеппо. 5 декабря боевики захватили четвертый по величине город страны Хаму. Позднее они объявили о захвате столицы страны Дамаска, падении прежнего правительства и бегстве Асада из страны, передавал телеканал Al Jazeera.