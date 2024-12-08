В Сирии заявили о заходе израильских танков на ее территорию
Израильские танки танки пересекли границу с Сирией с Голанских высот, начался обстрел в районе сирийского города Эль-Кунейтра, передают Maariv и The Times of Israel со ссылкой на источники в Сирии.
«Израильские силы вошли в буферную зону в районе Эль-Кунейтры и начали артиллерийский обстрел этого района», – пишет The Times of Israel со ссылкой на «неподтвержденные сообщения».
По другим данным, на которые ссылается Maariv, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) произвела обстрел артиллерийскими снарядами район села Барика, чтобы «не допустить приближения враждебных элементов к границе».
6 декабря ЦАХАЛ сообщила о решении усилить подразделения в районе Голанских высот в связи с ситуацией в Сирии. Израильские силы повысили готовность и следят за развитием событий, говорилось в сообщении военных.
В конце ноября началось наступление сирийских повстанцев во главе с исламистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти Башара Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший город страны Алеппо. 5 декабря боевики захватили четвертый по величине город страны Хаму. Позднее они объявили о захвате столицы страны Дамаска, падении прежнего правительства и бегстве Асада из страны, передавал телеканал Al Jazeera.