Израиль усиливает военное присутствие в Голанских высотах из-за ситуации в Сирии

Группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо. 5 декабря боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и союзная им Свободная сирийская армия захватили четвертый по величине город в Сирии Хама.