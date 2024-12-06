Израиль усиливает военное присутствие в Голанских высотах из-за ситуации в Сирии
Армия обороны Израиля приняла решение усилить подразделения в районе Голанских высот в связи с ситуацией в Сирии, сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ. Израильские силы повысили готовность и следят за развитием событий.
«По результатам оценки штаба и северного командования, а также в связи с боевыми действиями в Сирии было принято решение об усилении воздушных и наземных сил в районе Голанских высот», – говорится в сообщении.
С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Целью нападения стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ).
Группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо. 5 декабря боевики «Хайят Тахрир аш-Шам»
Ранее 6 декабря ЦАХАЛ сообщала, что истребители израильских военно-воздушных сил атаковали, как утверждается, «пути переброски боеприпасов "Хезболле" и террористическую инфраструктуру» вблизи пограничных переходов между Сирией и Ливаном.