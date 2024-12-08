Al Jazeera: сирийская оппозиция заявила о взятии под контроль Дамаска

Премьер-министр Мохаммад Гази аль-Джалали заявил в свою очередь, что не планирует покидать страну и что он хочет обеспечить, чтобы государственные институты продолжали функционировать. «Мы протягиваем руку оппозиции, которая протянула свою руку и заявила, что не причинит вреда никому, кто принадлежит к этой стране», – приводит его слова Al Jazeera. В сирийской оппозиции подчеркнули, что госучреждения продолжат работу под руководством аль-Джалали, пока контроль над ними не будет передан официально.