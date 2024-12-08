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Al Jazeera: сирийская оппозиция заявила о взятии под контроль Дамаска

Башар Асад, по их утверждению, сбежал из Сирии
Ведомости

Сирийские вооруженные группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, объявили о захвате столицы страны Дамаска, падении прежнего правительства и бегстве Асада из страны, передает телеканал Al Jazeera.

«Тиран Башар Асад бежал <...> Мы объявляем Дамаск свободным от Башара Асада», – говорится в заявлении.

В своем заявлении боевики также назвали 8 декабря «началом новой эры», при которой «новая Сирия» станет местом «мирного сосуществования» всех сирийцев.

Премьер-министр Мохаммад Гази аль-Джалали заявил в свою очередь, что не планирует покидать страну и что он хочет обеспечить, чтобы государственные институты продолжали функционировать. «Мы протягиваем руку оппозиции, которая протянула свою руку и заявила, что не причинит вреда никому, кто принадлежит к этой стране», – приводит его слова Al Jazeera. В сирийской оппозиции подчеркнули, что госучреждения продолжат работу под руководством аль-Джалали, пока контроль над ними не будет передан официально.

В конце ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Нападения совершают боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). К 30 ноября сирийская оппозиция захватила Алеппо, большую часть одноименной провинции и провинции Идлиб вместе с трассой М-5. На северо-востоке в окрестностях Алеппо под контроль боевиков перешли авиабазы Квейрис и Абу-Духур. 5 декабря боевики захватили четвертый по величине город страны Хаму. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники вечером 7 декабря сообщил о выводе правительственных войск из Эс-Сухне, Аль-Фуркаллуса и Пальмиры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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