Al Jazeera: сирийская оппозиция заявила о взятии под контроль Дамаска

Al Jazeera: сирийская оппозиция заявила о взятии под контроль ДамаскаБашар Асад, по их утверждению, сбежал из Сирии
Сирийские вооруженные группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, объявили о захвате столицы страны Дамаска, падении прежнего правительства и бегстве Асада из страны, передает телеканал Al Jazeera.
«Тиран Башар Асад бежал <...> Мы объявляем Дамаск свободным от Башара Асада», – говорится в заявлении.
В своем заявлении боевики также назвали 8 декабря «началом новой эры», при которой «новая Сирия» станет местом «мирного сосуществования» всех сирийцев.
Премьер-министр Мохаммад Гази аль-Джалали заявил в свою очередь, что не планирует покидать страну и что он хочет обеспечить, чтобы государственные институты продолжали функционировать. «Мы протягиваем руку оппозиции, которая протянула свою руку и заявила, что не причинит вреда никому, кто принадлежит к этой стране», – приводит его слова Al Jazeera. В сирийской оппозиции подчеркнули, что госучреждения продолжат работу под руководством аль-Джалали, пока контроль над ними не будет передан официально.
В конце ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Нападения совершают боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). К 30 ноября сирийская оппозиция захватила Алеппо, большую часть одноименной провинции и провинции Идлиб вместе с трассой М-5. На северо-востоке в окрестностях Алеппо под контроль боевиков перешли авиабазы Квейрис и Абу-Духур. 5 декабря боевики захватили четвертый по величине город страны Хаму. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники вечером 7 декабря сообщил о выводе правительственных войск из Эс-Сухне, Аль-Фуркаллуса и Пальмиры.