Reuters: Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе
Президент Сирии Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Президент республики 8 декабря вылетел из Дамаска в неизвестном направлении, писало ранее Reuters со ссылкой на двух старших офицеров сирийской армии.
Позднее источники агентства заявили, что существует «очень высокая вероятность, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе». По данным сайта Flightradar, на которые ссылается Reuters, самолет Syrian Air вылетел из аэропорта Дамаска примерно в то время, когда стало известно о захвате столицы повстанцами.
Сначала самолет летел в сторону прибрежного региона Сирии, но затем резко развернулся и несколько минут летел в противоположном направлении, после чего воздушное судно исчезло с карты.
«Два сирийских источника сообщили, что существует очень высокая вероятность того, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе, поскольку остается загадкой, почему самолет неожиданно развернулся и исчез с карты», – говорится в публикации.
В Дамаске остается премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали. Он заявил, что готов «сотрудничать» с любым руководством, выбранным народом. Аль-Джалали сообщил Al Arabiya, что его последний контакт с Асадом был в субботу вечером, а информации о его местонахождении у него нет.