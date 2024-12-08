Reuters: Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе

В Дамаске остается премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали. Он заявил, что готов «сотрудничать» с любым руководством, выбранным народом. Аль-Джалали сообщил Al Arabiya, что его последний контакт с Асадом был в субботу вечером, а информации о его местонахождении у него нет.