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Reuters: Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе

Ведомости

Президент Сирии Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Президент республики 8 декабря вылетел из Дамаска в неизвестном направлении, писало ранее Reuters со ссылкой на двух старших офицеров сирийской армии. 

Позднее источники агентства заявили, что существует «очень высокая вероятность, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе». По данным сайта Flightradar, на которые ссылается Reuters, самолет Syrian Air вылетел из аэропорта Дамаска примерно в то время, когда стало известно о захвате столицы повстанцами.

Сначала самолет летел в сторону прибрежного региона Сирии, но затем резко развернулся и несколько минут летел в противоположном направлении, после чего воздушное судно исчезло с карты.

«Два сирийских источника сообщили, что существует очень высокая вероятность того, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе, поскольку остается загадкой, почему самолет неожиданно развернулся и исчез с карты», – говорится в публикации.

В Дамаске остается премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали. Он заявил, что готов «сотрудничать» с любым руководством, выбранным народом. Аль-Джалали сообщил Al Arabiya, что его последний контакт с Асадом был в субботу вечером, а информации о его местонахождении у него нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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