Кто такой Башар Асад

Отец Башара Хафез Асад принял участие сразу в трех военных переворотах менее чем за 10 лет в период с 1963 по 1970 г. после распада Объединенной Арабской Республики (единое государство Египта и Сирии). При перевороте 1963 г. к власти в Сирии пришла социалистическая партия «Баас», выступавшая за возрождение ОАР. По итогам переворота 1966 г. «Баас» была разделена на две противоборствующие части, а к власти пришел Салах Джадид. В результате последнего переворота 1970 г. Джадид был свергнут с поста руководителя страны, на его место пришел Хафез Асад, став пожизненным президентом до своей смерти в 2000 г.