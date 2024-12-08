Кто такой Башар Асад

Кто такой Башар АсадПравивший более 20 лет президент Сирии покинул Дамаск на фоне продвижения боевиков
В ночь на 8 декабря сирийская столица Дамаск подверглась атаке со стороны сирийской оппозиции, стремительно продвигавшейся с северо-запада Сирии на юг страны с конца ноября 2024 г. Утром того же дня повстанцы объявили в эфире государственного телевидения о свержении режима президента республики Башара Асада. Сам глава республики бежал из столицы, СМИ пишут о возможном крушении его самолета на территории Сирии.
«Ведомости» собрали основную информацию о жизни члена династии Асадов – от работы врачом-офтальмологом до назначения президентом Сирии и бегства из страны.
Сын своего отца
Башар Хафез аль-Асад родился 11 сентября 1965 г. в Дамаске в семье командующего сирийскими ВВС и ПВО бригадного генерала Хафеза Асада и Анисе Махлуф. Башар был третьим из пяти детей в семье. Асады принадлежат к религиозному меньшинству алавитов. Учился в элитном лицее «Хуррия» в Дамаске, в 1988 г. 22-летний Башар окончил медицинский факультет Дамасского университета по специальности «врач-офтальмолог» с красным дипломом. Впоследствии Башар работал в военном госпитале Тишрин в Дамаске. В 1992 г. уехал в Лондон для стажировки в клинике Святой Марии при Лондонском университете.
Отец Башара Хафез Асад принял участие сразу в трех военных переворотах менее чем за 10 лет в период с 1963 по 1970 г. после распада Объединенной Арабской Республики (единое государство Египта и Сирии). При перевороте 1963 г. к власти в Сирии пришла социалистическая партия «Баас», выступавшая за возрождение ОАР. По итогам переворота 1966 г. «Баас» была разделена на две противоборствующие части, а к власти пришел Салах Джадид. В результате последнего переворота 1970 г. Джадид был свергнут с поста руководителя страны, на его место пришел Хафез Асад, став пожизненным президентом до своей смерти в 2000 г.
После смерти Хафеза в июне 2000 г. на пост президента страны был назначен сын Башар Асад. Изначально на пост преемника претендовал старший брат Башара Басиль. Но в 1994 г. он погиб в автокатастрофе, после чего Башар вернулся из Лондона в Дамаск, где с 1995 по 2000 г. прошел путь от службы в элитной дивизии Республиканской гвардии до должности советника президента Сирии.
Президент Башар Асад
Башар был назначен на должность главы Сирии в июле 2000 г. в возрасте 34 лет. Для его назначения сирийский парламент изменил конституцию страны, снизив для избрания Асада минимальный возраст кандидата в президенты с 40 до 34 лет. В том же году Башар занимает должность председателя Национального прогрессивного фронта – созданной партией «Баас» коалиции, объединяющей ведущие политические партии страны.
В начале своего правления Башар стремился к смягчению авторитарного режима, установленного при правлении его отца. Среди реформ – появление независимых от правящей партии «Баас» газет, негосударственных университетов, частных банков, формирование фондового рынка. В 2000-х в стране появляются интернет и сотовая связь. При Башаре Асаде были амнистированы ряд заключенных, осужденных по политическим статьям. Правительство при новом Асаде преимущественно состояло из гражданских, а не военных лиц, как было при его отце Хафезе.
Несмотря на либерализацию при правлении Башара Асада, выборы президента Сирии являлись неконкурентными. Вместо выборов в стране раз в семь лет (установленный срок президентских полномочий в Сирии) проводились референдумы, на которых граждане республики не выбирали кандидата на пост главы Сирии, а лишь выражали свое отношение уже к действующему президенту Башару Асаду. В бюллетене на референдуме 2007 г., например, сирийцам предлагалось ответить на вопрос: «Доверяете ли вы управление страной Башару Асаду до 2014 г.?».
В период правления династии Асадов у Сирии складывались непростые отношения с соседствующим на юго-западе Израилем и США. Тель-Авив обвинял Дамаск в финансировании и поддержке антиизраильских группировок – ливанской «Хезболлы», палестинских «Хамаса» и «Исламского джихада». Кроме того, сирийская и израильская армия неоднократно вступали в вооруженные конфликты – при шестидневной войне 1967 г. (по итогам конфликта Израиль оккупировал сирийскую территорию Голанских высот) и гражданской войне в Ливане (1975–1990 гг.). Вашингтон обвинял сирийский власти в поддержке режима Саддама Хусейна в Ираке и террористических организаций после его свержения в середине 2000-х.
Башар Асад выступал за мирные переговоры с Израилем, в частности, по вопросу принадлежности Голанских высот. При этом Асад осуждал израильскую оккупацию высот и продолжил линию своего отца по конфликту между Сирией и Израилем. По состоянию на 2024 г. регион остается спорной территорией. В 2005 г. Асад выводит войска из Ливана, находившиеся там с 1976 г.
Отношения с Россией при правлении Башара Асада складывались как дружественные. Асад регулярно проводил встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным, последняя из которых состоялась в конце июля 2024 г. Путин тогда отметил, что ситуация на Ближнем Востоке имеет тенденцию к обострению. Российско-сирийские связи усилились после волны революций в странах Ближнего Востока и начала войны в Сирии.
«Арабская весна» и гражданская война
В начале 2010-х по всему Ближневосточному региону прошла волна революций. События на Ближнем Востоке получили название «арабская весна» и продлились с декабря 2010-го по декабрь 2012 г. Антиправительственные демонстрации затронули и Сирию. Результатом попытки свергнуть правление Асада стала гражданская война, начавшаяся в марте 2011 г.
На фоне столкновений в Сирии произошло очередное изменение конституции, в которой была установлена система многопартийности. Помимо этого прошли и первые конкурентные выборы президента 2014 г., где Асад набрал 88% голосов и вступил в должность президента в третий раз – до 2021 г. Впрочем, большинство западных стран признали выборы нелегитимными.
Одновременно с этим террористическая группировка «Исламское государство»
В середине 2010-х по всему миру регулярно совершались теракты, ответственность за которые брала на себя группировка ИГ. В сентябре 2015 г. в Сирии началась операция Вооруженных сил РФ по противодействию местным террористическим группировкам, которая продолжалась до последнего времени. Впоследствии сирийские власти вернули под свой контроль до 90% территории, а боевики группировки ИГ потеряли прежнее доминирующее положение в Сирии. С просьбой о начале операции к России обратился Асад.
Западные страны обвиняли сирийские власти при правлении Асада в военных преступлениях. 15 ноября 2023 г. суд во Франции выдал международный ордер на арест Асада по обвинению в предполагаемом применении химического оружия в 2013 г. Турецкие власти также обвиняли Асада и его соратников в военных преступлениях. В Дамаске обвинения опровергали, называя их необоснованными. В 2021 г. в Сирии прошли президентские выборы, на которых в очередной раз победил Асад. Он должен был править Сирией до 2028 г.
Взятие Дамаска оппозицией в 2024 году
В конце ноября 2024 г. сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ,
8 декабря сирийские вооруженные группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, объявили о захвате столицы страны Дамаска, падении прежнего правительства и бегстве президента Башара Асада из страны. Днем 8 декабря МИД России сообщил, что президент Сирии Асад после провала переговоров с повстанцами решил покинуть страну и поручил осуществить передачу власти мирным путем. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что существует «очень высокая вероятность, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе» при попытке покинуть страну. Официально эта информация не подтверждена.