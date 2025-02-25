Лавров встретился с президентом Ирана в Тегеране

25 января Лавров также провел телефонный разговор с председателем совета министров, главой МИД Катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани, стороны обсудили события в Сирии. Министры двух стран обменялись мнениями о развитии событий на Ближнем Востоке, при этом особое внимание стороны уделили ситуации в Сирии и вокруг нее. Главы внешнеполитических ведомств также заявили о необходимости сохранения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности республики, была подчеркнута важность международной поддержки в целях содействия скорейшей стабилизации обстановки в Сирии.