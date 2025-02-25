Лавров встретился с президентом Ирана в Тегеране
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Тегеране, сообщает ТАСС.
По информации агентства, Лавров прибыл в Иран с рабочим визитом.
25 февраля Лавров провел встречу с главой министерства иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. На пресс-конференции после встречи Лавров выразил признательность Ирану за взвешенную позицию Тегерана по украинскому кризису. Лавров оценил проведшие переговоры в Иране, как «обстоятельные, полезные и предметные».
25 января Лавров также провел телефонный разговор с председателем совета министров, главой МИД Катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани, стороны обсудили события в Сирии. Министры двух стран обменялись мнениями о развитии событий на Ближнем Востоке, при этом особое внимание стороны уделили ситуации в Сирии и вокруг нее. Главы внешнеполитических ведомств также заявили о необходимости сохранения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности республики, была подчеркнута важность международной поддержки в целях содействия скорейшей стабилизации обстановки в Сирии.