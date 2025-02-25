Лавров: Россия признательна Ирану за взвешенную позицию по украинскому кризису

Глава МИД РФ также рассказал, что поделился с иранскими коллегами оценками последних контактов с представителями США. Речь идет о российско-американских переговорах, которые прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Они продолжались 4,5 часа. Первой достигнутой договоренностью стало решение о скорейшем назначении новых послов в Вашингтоне и Москве. Лавров отмечал, что стороны там не только слушали, но и слышали друг друга.