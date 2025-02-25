Лавров: Россия признательна Ирану за взвешенную позицию по украинскому кризису

Лавров: Россия признательна Ирану за взвешенную позицию по украинскому кризисуПозиция страны основана на понимании первопричины кризиса
Россия признательна Ирану за взвешенную позицию Тегерана по украинскому кризису. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с главой министерства иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Трансляция велась в официальной группе во «В контакте» российского МИДа.
Лавров оценил проведшие переговоры в Иране, как «обстоятельные, полезные и предметные».
«Затронули ситуацию на Украине и вокруг нее. Я выразил признательность иранским коллегам за взвешенную позицию, основанную на понимании первопричин этого кризиса и понимании связанной с этим российской позиции, российских озабоченностей», – рассказал глава МИД РФ.
По словам Лаврова, речь идет о задаче надежного обеспечения безопасности нашей страны и защиты законных прав тех людей, которые пришедший к власти после госпереворота в 2014 г. режим объявил террористами. Их права на родной язык и религию были истреблены.
Глава МИД РФ также рассказал, что поделился с иранскими коллегами оценками последних контактов с представителями США. Речь идет о российско-американских переговорах, которые прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Они продолжались 4,5 часа. Первой достигнутой договоренностью стало решение о скорейшем назначении новых послов в Вашингтоне и Москве. Лавров отмечал, что стороны там не только слушали, но и слышали друг друга.