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Лавров: Россия признательна Ирану за взвешенную позицию по украинскому кризису

Позиция страны основана на понимании первопричины кризиса
Ведомости

Россия признательна Ирану за взвешенную позицию Тегерана по украинскому кризису. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с главой министерства иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Трансляция велась в официальной группе во «В контакте» российского МИДа.

Лавров оценил проведшие переговоры в Иране, как «обстоятельные, полезные и предметные».

«Затронули ситуацию на Украине и вокруг нее. Я выразил признательность иранским коллегам за взвешенную позицию, основанную на понимании первопричин этого кризиса и понимании связанной с этим российской позиции, российских озабоченностей», – рассказал глава МИД РФ.

По словам Лаврова, речь идет о задаче надежного обеспечения безопасности нашей страны и защиты законных прав тех людей, которые пришедший к власти после госпереворота в 2014 г. режим объявил террористами. Их права на родной язык и религию были истреблены.

Глава МИД РФ также рассказал, что поделился с иранскими коллегами оценками последних контактов с представителями США. Речь идет о российско-американских переговорах, которые прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Они продолжались 4,5 часа. Первой достигнутой договоренностью стало решение о скорейшем назначении новых послов в Вашингтоне и Москве. Лавров отмечал, что стороны там не только слушали, но и слышали друг друга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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