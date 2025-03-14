Россия, КНР и Иран заявили о необходимости отмены незаконных санкций
В Пекине состоялись переговоры по иранской ядерной проблеме с участием замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, замглавы иранского МИДа Казема Гарибабади и замглавы МИДа КНР Ма Чжаосюя, в ходе которых была подчеркнута необходимость прекратить все незаконные санкции.
Ма заявил, что замминистры провели «углубленный обмен мнениями».
«Мы подчеркиваем необходимость положить конец всем незаконным санкциям», – сказал китайский дипломат (цитата по ТАСС).
По словам Ма, стороны подтверждают важность сохранения Договора о нераспространении ядерного оружия «в качестве краеугольного камня международной системы ядерного нераспространения». Китайский замминистра отметил, что Пекин и Москва приветствуют подтверждение Тегераном мирного характера его атомных разработок и его нежелание разрабатывать ядерное оружие.
Было также подчеркнуто, что страны признают единственным способом разрешения иранского ядерного вопроса дипломатию и диалог на основе взаимного уважения. Москва, Пекин и Тегеран подчеркнули необходимость соблюдения резолюции 2231 Совета Безопасности ООН в поддержку сделки по иранскому атому. Государства обратились с призывом отказаться от санкций или иных мер, которые могут спровоцировать обострение обстановки вокруг иранского ядерного вопроса.
10 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия продолжит делать все возможное для того, чтобы вывести в мирное русло процесс урегулирования проблемы иранского ядерного досье.
9 марта президент США Дональд Трамп говорил в интервью Fox News, что время на заключение сделки с Ираном по ядерной программе ограничено. По его словам, он направил соответствующее письмо и имеет желание заключить сделку с Ираном, «которая будет столь же эффективна, как военное решение». В этот же день Associated Press писало, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи отверг попытки Вашингтона начать переговоры между двумя странами, потому что, по его словам, «они будут направлены на ограничение дальности полета иранских ракет и его влияния в регионе».
12 марта Хаменеи заявлял, что если бы Иран захотел, то смог бы создать ядерное оружие без согласия США.