Россия, КНР и Иран заявили о необходимости отмены незаконных санкций

9 марта президент США Дональд Трамп говорил в интервью Fox News, что время на заключение сделки с Ираном по ядерной программе ограничено. По его словам, он направил соответствующее письмо и имеет желание заключить сделку с Ираном, «которая будет столь же эффективна, как военное решение». В этот же день Associated Press писало, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи отверг попытки Вашингтона начать переговоры между двумя странами, потому что, по его словам, «они будут направлены на ограничение дальности полета иранских ракет и его влияния в регионе».