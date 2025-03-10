РФ приложит все усилия для мирного урегулирования проблемы ядерного досье Ирана
Россия продолжит делать все возможное для того, чтобы вывести в мирное русло процесс урегулирования проблемы иранского ядерного досье, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Представителя Кремля спросили, консультировался ли Тегеран с Москвой до или после того, как верховный лидер Ирана Али Хаменеи отверг предложение о переговорах вокруг иранской ядерной программы, содержащееся в письме президента США Дональда Трампа, заявив, что Иран не начнет переговоры под давлением Вашингтона.
«Нет. Иран – это суверенная страна. Они самостоятельно формулируют свою позицию по основным внешнеполитическим вопросам», – подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь президента России также отметил, что предстоят «очень напряженные контакты» и что Иран ищет конструктивных переговоров на основе взаимного уважения.
«Мы, конечно, со своей стороны продолжим делать все, что от нас зависит, и все, что возможно, с тем чтобы вывести этот процесс урегулирования проблемы иранского ядерного досье в мирное русло», – заявил Песков.
9 марта Трамп заявил в интервью Fox News, что время на заключение сделки с Ираном по ядерной программе этой страны ограничено. Американский лидер сообщал, что направил соответствующее письмо и имеет желание заключить сделку с Ираном, «которая будет столь же эффективна, как военное решение». В этот же день Associated Press писало, что Хаменеи отверг попытки США начать переговоры между двумя странами, потому что, по его словам, «они будут направлены на ограничение дальности полета иранских ракет и его влияния в регионе». «Их переговоры не направлены на решение проблем, они для... давайте поговорим, чтобы навязать то, что мы хотим, другой стороне, которая сидит по другую сторону стола», – сказал Хаменеи.
Миссия Ирана при ООН заявляла, что страна допускает проведение переговоров для устранения опасений насчет возможной милитаризации своей ядерной программы, но если целью является демонтаж мирной ядерной программы Ирана, то «такие переговоры никогда не состоятся».