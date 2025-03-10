РФ приложит все усилия для мирного урегулирования проблемы ядерного досье Ирана

9 марта Трамп заявил в интервью Fox News, что время на заключение сделки с Ираном по ядерной программе этой страны ограничено. Американский лидер сообщал, что направил соответствующее письмо и имеет желание заключить сделку с Ираном, «которая будет столь же эффективна, как военное решение». В этот же день Associated Press писало, что Хаменеи отверг попытки США начать переговоры между двумя странами, потому что, по его словам, «они будут направлены на ограничение дальности полета иранских ракет и его влияния в регионе». «Их переговоры не направлены на решение проблем, они для... давайте поговорим, чтобы навязать то, что мы хотим, другой стороне, которая сидит по другую сторону стола», – сказал Хаменеи.